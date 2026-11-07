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ライブ
Arda GülerGetty
Jonathan van Haaster
翻訳者：

レアル・マドリー、バルベルデ、ギュレル、エンバペの活躍で低調なバレンシアも撃破

バレンシア 対 レアル・マドリー
バレンシア
レアル・マドリー
ラ・リーガ

レアル・マドリーは土曜夜、公式戦8連勝、ラ・リーガでは5連勝を飾った。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームはバレンシアを相手に苦戦することなく、フェデ・バルベルデ、アルダ・ギュレル、キリアン・エンバペのゴールで、敵地メスタージャで0-3の勝利を収めた。レアル・マドリーは暫定的にアトレティコを抜き、日曜日にアトレティコとのアウェー戦を控える首位バルセロナと勝ち点で並んだ。

レアル・マドリーのモウリーニョ監督は、デンゼル・ダンフリースとトレント・アレクサンダー＝アーノルドをともにベンチスタートとした。ポルトガル人指揮官は右サイドバックにバルベルデを起用した。

レアル・マドリーは試合開始から30分足らずで、順当に先制した。週半ばのAEKアテネ戦では後半アディショナルタイムに強烈なシュートを決めてチームを勝利に導いたバルベルデが、エンバペのフリーキックが失敗に終わった後、足元に転がってきたボールを約20メートルの距離から低い弾道の強烈なシュートで突き刺した。

その約10分後には、スコアが0-2となった。流れるような攻撃から前線に駆け上がったジュード・ベリンガムが左サイドからクロスを送る。ボールはバレンシアの選手の足に当たってファーサイドのギュレルに届き、ギュレルがボレーで0-2とした。

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アルノー・ダンジュマが先発し、センターバックのジャスティン・デ・ハースがハーフタイムに交代したバレンシアには、レアル・マドリーの守備陣を本格的に脅かすだけの力がなかった。

試合終了15分前、勝負は決定づけられた。競り合いに勝ったギュレルが鋭いスルーパスを通し、エンバペをGKストレ・ディミトリエフスキと1対1にする。エンバペは北マケドニア代表GKを素早くかわし、難なくゴールへ流し込んだ。スコアは0-3となった。

こうしてレアル・マドリーは好調を維持し、ライバルのアトレティコとバルセロナに大きなプレッシャーをかけた。一方、バレンシアを取り巻く状況はまったく異なる。ロス・チェは19位に沈み、下にいるのはマラガだけだ。

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