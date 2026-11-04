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レアル・マドリーが欧州の複数の強豪との獲得競争を制し、マンチェスター・ユナイテッドの若手有望株JJ・ガブリエルを獲得した。ガブリエルはキャリントンへの復帰を拒否していた。16歳の同選手は、マンチェスター・ユナイテッドからの退団が正式に承認されるのを待つ間、すでにスペインの首都でトレーニングを始めている。

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スペインの名門が争奪戦を制す

talkSPORTによると、レアル・マドリーはバルセロナ、バイエルン、PSGとの争奪戦を制し、ユナイテッドに所属する16歳の有望株の獲得を決めた。プレミアリーグでライバルのチェルシーもこの若手選手に関心を示していたが、イングランドの別クラブへの移籍には規則上、より大きな障壁があった。

10月に16歳の誕生日を迎えたガブリエルは、先月移籍を要請した後、海外クラブへの加入が可能になった。

出場時間を巡る対立が離脱のきっかけに

ガブリエルは9月16日のブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとのカラバオカップ戦を前にチームを離れて以来、ユナイテッドの練習場とは別の場所で練習を続けている。この試合でトップチームデビューを果たす予定だったが、代理人らはサバFK、ブライトン、ボーンマスとの試合を通じて少なくとも20分の出場を保証するよう求めた上で、クラブに選手登録の取り消しを要求した。これはスカラーシップ契約について協議する前のことだった。

オールド・トラフォードのクラブ幹部は関係修復を繰り返し試みたものの、選手の家族は退団の意思を変えなかった。情報筋によると、ガブリエルはアイルランドのパスポートを保有しているという。そのため、FIFAが移籍を承認し、ユナイテッドへの補償金の支払いを確認すれば、EU加盟国のクラブに加入できる。補償金はtalkSPORTが以前報じたところでは、30万ポンドまで低くなる可能性がある。

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ウェイン・ルーニー氏、退団に驚きなし

元ユナイテッド主将のルーニー氏は、自身の息子カイとともに育成年代で成長してきたガブリエルを間近で見ており、その退団は驚きではなかったと認めた。

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クラブのレジェンドは以前、talkSPORTにこう語っていた。「JJについては、成長する姿を見てきた。息子のカイと同じチームにいたし、正直に言えば、誰もがこうなることを予想していたと思う」

「海外、おそらくスペインでプレーしたいという思いがあったのかもしれない。忘れてはいけないのは、彼は15歳で、まだ子どもだということだ。大きなプレッシャーがかかるし、正しい理由で決断が下されていることを願う」

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「ブライトン戦の後、マイケル・キャリックがこの件について話すのを実際に聞いたが、とてもうまく話していたと思う」

「マンチェスター・ユナイテッドで起きていることもあって、これほど大きな話題になると、ここに子どもが関わっていることを忘れてしまう」

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次はFIFAの承認待ち

ガブリエルは移籍手続きの完了に必要なFIFAの最終承認を待つ間、今後数日間もマドリードで練習を続ける。FIFAがマンチェスター・ユナイテッドに支払われる補償金の条件を承認すれば、ガブリエルはスペインで新たなアカデミーのチームメートに正式に合流できる。一方、ユナイテッドの首脳陣は、この対立を伴う一件に区切りをつけ、残る若手有望株の引き留めに集中する構えだ。