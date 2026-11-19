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ニコ・パスが再び輝きを放った。この1年、セリエA屈指の選手であることを示してきたアルゼンチンの才能は、アルゼンチンが勝利したボリビア戦での1ゴール、いや2ゴールによって、イタリアのリーグでの躍進が偶然ではないことを世界に知らしめた。コモでの成長は、すでに世界的な有望株と見なすに十分な確かな土台となっている。

だからこそスペインでは、複数のメディアがパスの将来に注目している。焦点は、コモとレアル・マドリーの間にすでにあり、昨夏に来夏を見据えて更新された合意だ。モウリーニョとフロレンティーノ・ペレスはどう動くのか。答えはASからムンド・デポルティーボまで一致している。レアル・マドリーはすでにニコ・パスを買い戻す準備を整えている。

アルゼンチン代表でニコが躍動 - アルゼンチンでは以前から、ニコ・パスがレオ・メッシの後を継ぎ、今日正式に空いた背番号10を背負う選手として語られてきた。当然ながら重い役目であり、スカローニ率いるアルゼンチン代表がメッシ抜きで臨む最初の本格的な試合に注目が集まった。その最初の機会に、2004年生まれの才能は圧巻のパフォーマンスを披露。ペナルティーエリア際から放った力強く正確なシュートを、2本ともゴール上隅に突き刺す見事な2得点を挙げた。

夏の合意 - ニコ・パスの才能は知られていた。欧州の多くのクラブ、特にイタリアではインテルの具体的な関心が取り沙汰される中、コモとレアル・マドリーもそれを承知の上で、彼の将来について交渉の席に着いた。最終的にコモのスポーツディレクター、ルディは、選手の保有権100％に対して6000万ユーロを提示し、パスをレアル・マドリーの保有から手放させることに成功した（ ハコボ・ラモンの将来についても語った、ルディのCMでのインタビューはこちら ）。



ただし、この合意でレアル・マドリーは、2027年夏に定められた8000万ユーロでニコ・パスの保有権100％を優先的に買い戻す権利を得た。ムンド・デポルティーボによると、その時期を過ぎれば、コモは必要に応じてアルゼンチン人の背番号10を最高額のオファーを出したクラブへ自由に売却できる。

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レアル・マドリーはすでに決断 - だが、後者のシナリオが実現することはなさそうだ。スペインのほぼすべてのメディアが伝えるのは、レアル・マドリーがすでに決断を下したということだ。シーズン終了後にニコ・パスを復帰させ、合意に定められた8000万ユーロを支払う。これによりモウリーニョは、引き続きジュード・ベリンガムが中心を担うスターぞろいの中盤にパスを加えられる。

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ベロンが絶賛 - 一方、ニコ・パスには同胞のフアン・セバスティアン・ベロンからも最大級の賛辞が届いた。

インテル、ラツィオ、パルマ、サンプドリア、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、ボカ・ジュニアーズでプレーした元アルゼンチン代表MFで、現在はエストゥディアンテスの会長を務めるベロンは、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで語った。「ニコ・パスには信じられないほどの才能がある。今のようにプロとしての姿勢を保ち続ければ、未来は彼のものだ。22歳であんなプレーをする選手は、リオネル・メッシと、かのディエゴ・アルマンド・マラドーナ以外に見たことがない。彼がそのレベルに到達すると言いたいわけではない。それは、ディエゴとレオがそれぞれそうであったように、時代の象徴となる絶対的な名選手になることを意味するからだ。それでもニコ・パスには、その偉業に挑むだけの資質がある。目標を達成してほしいと願っている」

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「彼について私が驚かされることは2つある。ピッチ上で見せる存在感と、ある種のプレーをいとも自然にやってのけることだ。その存在感は、味方が彼を探してボールを預けることから分かる。マークされていても、相手をドリブルでかわして抜け出すと分かっているから渡すのだ。つまり、誰もが彼に並外れた能力を認めている。動き方、ピッチ上でのスペースの使い方、攻撃の組み立て方において、ニコはリーダーだ。展開に応じて、いつスピードを上げ、いつ落とすべきかを判断し、右、左、中央のどこから攻めるかを選ぶ。彼はプレーの中心にいる」

メッシの母 - 最後に、ニコ・パスの叔父ファビアン・パスが、リオネル・メッシのアルゼンチン代表引退をめぐる興味深い舞台裏を明かした。「ロッカールームを出ると、ニコは涙を流すレオの母親に出会った。以前から知っていたので、あいさつに行ったんだ。すると彼女はニコの手を取り、こう言った。『あなたが私の息子の後継者よ』」