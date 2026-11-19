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ニコ・パスが再び輝きを放った。すでに1年前からセリエA屈指の選手であることを証明し続けているアルゼンチンの逸材は、アルゼンチンがボリビアに勝利した試合での1得点、いや2得点だけで、イタリアのリーグでの躍進が偶然ではないことを世界に示した。むしろ、コモでの成長は、すでに世界レベルの有望株と見なすための確かな土台となっている。

だからこそスペインでは、複数のメディアがパスの将来に注目している。すでにコモとレアル・マドリーの間で結ばれ、昨夏に来夏を見据えて更新された合意はどうなるのか。モウリーニョとフロレンティーノ・ペレスはどう動くのか。ASからムンド・デポルティーボまで、見方は一致している。レアル・マドリーはすでにニコ・パスを買い戻す準備ができている。

アルゼンチン代表でニコが躍動： アルゼンチンでは以前から、ニコ・パスはレオ・メッシが今日正式に空けた背番号10を継ぐ存在として語られてきた。もちろん、その重責は大きい。スカローニ率いるアルゼンチン代表がメッシ抜きで臨む最初の本格的な試合に、注目が集まった。そして最初の機会に、2004年生まれの逸材は圧巻のパフォーマンスを披露。ペナルティーエリア手前から放った強烈かつ正確なシュートを2本ともゴール上隅に突き刺し、どちらも見事なゴールで2得点を挙げた。

夏の合意： ニコ・パスに才能があることは知られていた。欧州の多くのクラブ、特にイタリアではインテルが本格的な関心を寄せているとの報道があるなか、将来について交渉の席に着いたコモとレアル・マドリーもそれを分かっていた。最終的に、スポーツディレクターのルディ（ ハコボ・ラモンの将来にも触れたCMでのインタビューはこちら ）は、保有権の100％に6000万ユーロを提示し、レアル・マドリーからこの攻撃的MFを獲得することに成功した。



ただし、合意の中でレアル・マドリーは、2027年夏にニコ・パスの保有権の100％を、あらかじめ定められた8000万ユーロで優先的に買い戻す権利を得た。ムンド・デポルティーボによると、その時期を過ぎれば、コモはアルゼンチン人の背番号10を最高額を提示したクラブに売却できるようになる。

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レアル・マドリーはすでに決断：ただ、後者のシナリオが実現することはなさそうだ。スペインメディアのほぼすべてが伝えるのは、レアル・マドリーはすでに決断を下したということ。シーズン終了後にニコ・パスを復帰させ、合意に定められた8000万ユーロを支払う。これによりモウリーニョは、ジュード・ベリンガムが引き続き中心を担う豪華な中盤にパスを加えられる。

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ベロンが絶賛：一方、ニコ・パスを高く評価したのは、同胞のフアン・セバスティアン・ベロンだ。

インテル、ラツィオ、パルマ、サンプドリア、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、ボカ・ジュニアーズでプレーした元アルゼンチン代表MFで、現在はエストゥディアンテスの会長を務めるベロンは、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューでこう語った。「ニコ・パスには信じられないほどの才能がある。今のようにプロとしての姿勢を保ち続ければ、未来は彼のものだ。22歳であんなプレーを見せたのは、リオネル・メッシと、あのディエゴ・アルマンド・マラドーナだけだ。彼がそのレベルに到達すると言いたいわけではない。それは絶対的な名選手となり、ディエゴとレオがそれぞれそうだったように、一つの時代の象徴になることを意味するからだ。ただ、ニコ・パスには挑戦するだけの資質がある。そして目標を達成できるよう願っている」

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「彼について私が感銘を受けるのは二つ。ピッチで示す存在感と、ある種のプレーを自然にやってのけることだ。存在感は、チームメイトが彼を探し、マークされていてもボールを預けることから分かる。彼なら相手をドリブルでかわして抜け出せると知っているからだ。つまり、誰もが彼に平均以上の資質があると認めている。ニコは動き方、ピッチ上でのスペースの使い方、プレーの組み立て方においてリーダーだ。攻撃の展開に応じて加速すべきか減速すべきかを判断し、右、左、中央のどこから攻めるかを選ぶ。彼がプレーの中心だ」

『預言者』も脱帽：元ブラジル人MFのエルナネスはこう話した。「ニコ・パスは私よりすごい怪物だ。冗談抜きでね」

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メッシの母：最後に、ニコ・パスの叔父ファビアン・パスが、リオネル・メッシのアルゼンチン代表引退をめぐる興味深い舞台裏を明かした。「ロッカールームから出たニコは、涙を流すレオの母親と顔を合わせた。以前から知っていたので、あいさつに行ったんだ。すると彼女はニコの手を取り、こう言った。『あなたが私の息子の後継者よ』と」