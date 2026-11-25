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レアル・マドリーが今季10連勝を飾った。

フロレンティーノ・ペレス会長率いるスペインのクラブは、チャンピオンズリーグで5戦全勝、単独首位に立っている。5試合で勝ち点15を獲得したのは、ホームでPSVアイントホーフェンに5-1の逆転勝利を収めたためだ。

PSVは元インテルのイヴァン・ペリシッチがPKで先制したものの、後半にヴァルベルデ、ベリンガム、エムバペ（2得点）、ヴィニシウスのゴールを浴びて崩れた。

転機となったのはハーフタイムだ。ジョゼ・モウリーニョ監督がオーレリアン・チュアメニに代えてジュード・ベリンガムを投入した。

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試合後、スペシャル・ワンはこう語った。「前半終了後、チームに何を言ったか？ ロッカールームはラスベガスのようなもの。ラスベガスで起きたことはラスベガスにとどまる」。

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「ベリンガムが試合を変えた」とモウリーニョ監督は続けた。「彼はリーダーで、現時点で世界最高のMFだ。バロンドールのトップ10から彼を外したのはスキャンダルだ」

イングランド代表のベリンガム自身は、こうコメントした。「バロンドール？ 興味はない。レアル・マドリーですべてを勝ち取りたい。ここではすべてが完璧で、素晴らしい気分だ」

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「キャリア最高のゴールを決めた。でも、ジネディーヌ・ジダンと比べないでほしい。彼はレジェンドで、僕の憧れの一人。僕よりずっと優れている」

「僕が成長した秘訣は？ ジョゼ・モウリーニョだ」とベリンガムは答えた。「彼はレアル・マドリーのすべてを本当に変えた。いつも僕たちのために戦ってくれるし、僕たちも彼のために戦う。監督は僕に大きな自信を与えてくれた。今はキャリアで最高の時期だ。プレーが良くなり、とても幸せだからね」

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「ヴィニシウスにとってもうれしい。彼のゴールは今夜一番のニュースだ。誰もが彼を批判し、いつも彼をたたく口実を探している。でも、僕たちは彼を助けるためにここにいる」

レアル・マドリーはベリンガムに新契約で報いる構えだ。2029年6月までの契約をさらに3シーズン延長して2032年までとし、現在の年俸である手取り1000万ユーロから増額する。

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2023年夏の移籍市場でボルシア・ドルトムントから1億2700万ユーロで加入したベリンガムは、これまでレアル・マドリーで158試合に出場し、53ゴールと38アシストを記録。チャンピオンズリーグ、インターコンチネンタルカップ、ラ・リーガ、UEFAスーパーカップ、スペイン・スーパーカップをそれぞれ1度制している。