レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、明日の日曜日に「エル・サルディネロ」で行われるラシン・サンタンデールとの一戦に向け、チームのメンバーリストを発表した。フェデリコ・バルベルデの欠場が続く一方で、インフルエンザから回復したGKティボ・クルトワが復帰する。

バルベルデの招集外は、FCバルセロナとのクラシコで負った負傷から完全には回復していないためである。モウリーニョは本日土曜日の記者会見で、このウルグアイ代表MFが次戦には起用できないと明言した。

ポルトガル人指揮官は、バルベルデの不在を補うため、右サイドバックの位置にデンゼル・ダンフリースを起用すると見られている。モウリーニョの指揮下では、両者ともにレギュラーの座を定期的に確保できてはいないものの、ダンフリースはトレント・アレクサンダー・アーノルドよりも多くの出場時間を得ている。

クルトワがラシン戦で先発するかどうかは依然として疑問符がつく。インフルエンザによりバルセロナ戦を欠場した後にメンバーへ復帰したばかりだからだ。一方、ウクライナ代表アンドリー・ルニンはクラシコでのパフォーマンスでモウリーニョから称賛を浴び、指揮官自身が、これまで彼にふさわしい出場時間を与えてこなかったと認めた。

クルトワが先発から起用されない場合、ルニンはリーガ・エスパニョーラまたはコパ・デル・レイで、新たな出場機会を得る可能性がある。

さらに、メンバーリストには負傷から回復したエデル・ミリトンが復帰した。モウリーニョは、彼を守備陣の重要な柱の一人と位置づけており、先発の座を取り戻す布石として、出場時間を段階的に増やしていく計画だ。

ラシン・サンタンデール戦のレアル・マドリードのメンバーリスト:

- GK:クルトワ、ルニン、ウメステル。

- DF:ミリトン、ウイセン、トレント、コナテ、ククレジャ、アルバロ・カレーラス、リュディガー、ダンフリース。

- MF:ベリンガム、カマヴィンガ、チュアメニ、アルダ・ギュレル、ベルナルド、ティアゴ。

- FW:エンドリック、ムバッペ、エスピ、ブラヒム・ディアス、ヤン・ディオマンデ。