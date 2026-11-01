レアル・マドリーは日曜日、ラ・リーガで快勝を収めた。ジョゼ・モウリーニョ率いるチームはラシン・サンタンデールに3-0で勝利。キリアン・エンバペ、ジュード・ベリンガム、ヤン・ディオマンデが挙げた3ゴールは、いずれも前半に生まれた。レアル・マドリーは勝ち点27で3位につけ、アトレティコ・マドリー（28）、首位バルセロナ（30）を追っている。

レアル・マドリーではティボー・クルトワがゴールマウスに復帰した。守護神は体調不良により、先週のクラシコ（2-1で勝利）を欠場していた。デンゼル・ダンフリースはベンチスタートとなり、最後まで出場しなかった。モウリーニョはトレント・アレクサンダー＝アーノルドを起用。一方、出場停止中のヴィニシウス・ジュニオールは引き続き起用できなかった。

レアル・マドリーは序盤から攻勢に出て、開始約10分にマッテオ・プラティのファウルでPKを獲得。キッカーを務めたエンバペが決め、5試合連続で少なくとも1ゴールを記録した。

前半が折り返しを迎える前に、レアル・マドリーはリードを2点に広げた。エンバペはマークについた相手から激しいプレッシャーを受けながらもアルダ・ギュレルにボールをつなぐ。ギュレルはすでにベリンガムの走り出しを見ており、絶妙なパスを送った。ベリンガムはGKフレン・アギレサバラをかわして流し込み、0-2とした。

試合のハイライトは前半終了10分前に訪れた。レアル・マドリーのCKは当初、得点につながらないかに見えたが、ディオマンデがいた。19歳のコートジボワール人選手はペナルティーエリアのすぐ外でこぼれ球を拾うと、トラップせずに強烈なシュートをゴール上隅へ突き刺した。

チャンスの少なかった後半、レアル・マドリーが危機に陥ることはなかった。モウリーニョ率いるチームは明らかにペースを落としたが、ラシンにはレアル・マドリーを苦しめるだけの力がなかった。残り20分、オーレリアン・チュアメニのハンドによりラシンにPKが与えられ、主審のホセ・ルイス・ムヌエラ・モンテロが反撃の糸口を与えたかに見えた。

しかし、リプレーではボールがプラティの足ではなく、チュアメニ自身の足に当たってから腕に触れていたことが判明し、モンテロ主審は判定を覆した。終盤、レアル・マドリーは何度か4点目に迫ったが、16位のラシンはさらなる失点を免れた。