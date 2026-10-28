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キリアン・エンバペへの大きな反発を受け、レアル・マドリーは中国国民に対して公式に謝罪せざるを得なくなった。フランスのスター選手であるエンバペは、中国の建国指導者に対して無礼だと広く受け止められた発言をし、批判を浴びた。

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エムバペの毛沢東ミーム発言、商業面に深刻な打撃

エムバペはオンラインインタビューで、自身を毛沢東に見立てたミームに言及した。フランス代表FWは、中国共産主義政権の建国指導者を「中国の独裁者」と呼び、直ちに中国全土で広範な怒りを招いた。

商業面への影響は迅速かつ深刻だった。エムバペは少なくとも中国企業3社との高額な広告契約を失った。その中にはドンポン・ビバレッジ、蒙牛、ミルクグラウンドが含まれる。

さらに、中国中央広播電視総台（CMG）は、ラ・リーガの試合とエムバペが出場するすべての試合の放送を停止するという大きな措置を取った。国営放送局はその後、FW本人、レアル・マドリー、スペインのトップリーグに正式な謝罪を求めたと、AP通信が伝えている。

レアル・マドリーとエムバペが深い遺憾の意を表明

高まる圧力を受け、エムバペは火曜日に声明を発表し、自身の過ちを認めた。FWは自身の発言が「軽率だった」と認め、「今では、中国や中国人コミュニティーの多くの人々を傷つけたと理解している」と述べた。

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水曜日にはレアル・マドリーも、損なわれた関係の修復に向けて詳細な公式声明を発表した。

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クラブは「レアル・マドリーCFは、所属選手キリアン・エムバペの最近の発言によって苦痛を感じた可能性のある中国の皆さまに謝罪いたします。我々のクラブは、中国、その歴史、文化、国民、そしてレアル・マドリーに親愛と敬意を寄せてくださる何百万人もの中国のファンを深く尊重しています」と述べた。

「クラブはキリアン・エムバペによる公の謝罪に賛同します。選手本人はその中で自身の言葉への後悔を伝え、中国の皆さまへの敬意を改めて表明しました」

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「レアル・マドリーは、尊重、共生、異文化間の相互理解という価値観への取り組みを改めて表明するとともに、中国とその国民との間にある友情と親愛の絆を今後も強めていきたいと考えています」

放送をめぐる対立は未解決

関係者が相次いで迅速に対応したことは、欧州サッカーにとって中国市場が極めて重要であることを浮き彫りにしている。選手とクラブの声明に加え、ラ・リーガも影響を和らげるため正式に謝罪した。

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CMGは、レアル・マドリーから正式な謝罪を受け取ったと認めた。

アジア市場での関係修復へ

AP通信は、中国外務省が水曜日、エムバペの謝罪を「真剣に」受け止めていると認めたとも伝えた。ただし、エムバペ個人のブランドへの長期的な影響は依然としてまったく不透明だ。打ち切られた商業提携をFWが回復できるのか、スペインサッカーの試合が速やかに中国のテレビ放送に戻るのかも、まだ分かっていない。選手とクラブは当面、この対立が世界的な活動に恒久的な影響を及ぼさないよう、外交面での関係修復に注力することになる。