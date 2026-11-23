レアル・マドリーが今朝発表したメディカルレポートには、次のように記されている。「本日、レアル・マドリーの医療スタッフが実施した検査の結果、所属選手のエンドリッキは左内転筋の筋損傷と診断された。回復状況を見守っていく」
2006年生まれのブラジル人選手は土曜日、レアル・マドリーがベルナベウでセルタ・ビーゴに2-1で勝利した試合の最後の19分間に出場した。ジョゼ・モウリーニョは1-1の状況だった71分に、ディオマンデに代えてエンドリッキを投入。その後、85分にエスピがレアル・マドリーに勝利をもたらした。
エンドリッキは今季ここまで8試合に出場し、1ゴール1アシストを記録している。元パルメイラスの同選手は今季、モウリーニョ率いるチームで計160分間プレーした。
この負傷により、エンドリッキは約1カ月間離脱する可能性がある。中断期間前に予定されているアラベス、レアル・ソシエダ、アスレティック・ビルバオ、オサスナ、ア・コルーニャとのリーグ戦に加え、PSVとアーセナルとのチャンピオンズリーグの試合を欠場する見込みだ。
エンドリッキには、移籍市場でミランとローマが強い関心を寄せている。両クラブは1月の移籍市場でレンタルによる獲得を目指している。ブラジル人選手が実際に中断期間まで離脱することになれば、土曜日の試合が今季のレアル・マドリーでの最後の出場となった可能性もある。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る