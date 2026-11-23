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レアル・マドリーが今朝発表したメディカルレポートには、次のように記されている。「本日、レアル・マドリーの医療スタッフが実施した検査の結果、所属選手のエンドリッキは左内転筋の筋損傷と診断された。回復状況を見守っていく」

2006年生まれのブラジル人選手は土曜日、レアル・マドリーがベルナベウでセルタ・ビーゴに2-1で勝利した試合の最後の19分間に出場した。ジョゼ・モウリーニョは1-1の状況だった71分に、ディオマンデに代えてエンドリッキを投入。その後、85分にエスピがレアル・マドリーに勝利をもたらした。

エンドリッキは今季ここまで8試合に出場し、1ゴール1アシストを記録している。元パルメイラスの同選手は今季、モウリーニョ率いるチームで計160分間プレーした。

この負傷により、エンドリッキは約1カ月間離脱する可能性がある。中断期間前に予定されているアラベス、レアル・ソシエダ、アスレティック・ビルバオ、オサスナ、ア・コルーニャとのリーグ戦に加え、PSVとアーセナルとのチャンピオンズリーグの試合を欠場する見込みだ。

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エンドリッキには、移籍市場でミランとローマが強い関心を寄せている。両クラブは1月の移籍市場でレンタルによる獲得を目指している。ブラジル人選手が実際に中断期間まで離脱することになれば、土曜日の試合が今季のレアル・マドリーでの最後の出場となった可能性もある。