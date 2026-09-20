ホセ・モウリーニョのメトロポリターノ帰還は、戦術的悪夢となった。レアル・マドリーは同じ街のライバルに主導権を明け渡し、失望の0-2敗戦を喫した。試合前にはスタッツ面で勢いを持っていたにもかかわらず、レアル・マドリーは中盤で競り負け、ヤン・オブラクを脅かすのに必要な縦方向への鋭さを欠いた。試合が決定づけられたのは後半立ち上がりの壊滅的な10分間で、守備の規律を欠いたことでレアル・マドリーは挽回困難な状況に追い込まれ、スターぞろいの攻撃陣もそれを覆すことはできなかった。

チームの構造的安定は、52分にディーン・ハイセンが退場した瞬間に崩れ去った。このプレーはアレックス・グリマルドのPKによる先制点に直結した。アトレティコは数的優位をほぼ即座に生かし、わずか6分後にジョナサン・デイヴィッドが追加点を奪った。レアル・マドリーは最終的にボール支配率35％、枠内シュート2本にとどまり、守り切る粘り強さも、効果的にカウンターを仕掛ける狡猾さも欠いたパフォーマンスだったことを如実に示した。

GK＆守備陣

ティボー・クルトワ - 6/10

ベルギー代表GKは前線の選手たちに見放された形となった。グリマルドの正確なPKや、デイヴィッドの至近距離からのシュートにはほとんど為す術がなかったが、4本の重要なセーブで大量失点は防いだ。前方の動き出しが乏しかったため配球も制限され、モウリーニョが望んだ以上にロングボールを使わざるを得なかった。

ディーン・ハイセン - 2/10

若きDFにとっては悪夢そのものの出来だった。52分の退場は試合の分岐点となり、チームを数的不利にしただけでなく、アトレティコに均衡を破るPKも与えてしまった。ダービーという重圧のかかる舞台で、戦術的にも未熟で、フィジカル面でも圧倒された。

イブラヒマ・コナテ - 5/10

相棒が退場した後、コナテは守備ラインを維持するのに苦しんだ。クリア9回、インターセプト7回を記録した一方で、2失点目では自ら空けたスペースにジョナサン・デイヴィッドが流れ込んだ場面でポジションを外していた。フランス代表DFにとっては慌ただしい午後となった。

マルク・ククレジャ - 5/10

ハイブリッドな役割でプレーしたククレジャは、マルコス・ジョレンテの力強いランニングに押し込まれた。攻撃面での貢献は乏しく、成功したクロスはゼロ。アトレティコに自身のサイドを攻略される中で、苦し紛れの守備対応を強いられる場面が多かった。

デンゼル・ダンフリース - 4/10

ダンフリースは49分に打算的なファウルで警告を受けるまで、ほぼ存在感を示せなかった。モウリーニョのシステムで求められる幅を提供できず、グリマルドのスピードにも一貫して後手を踏んだ。彼らしいフィジカル強度を欠いたパフォーマンスだった。

中盤

フェデリコ・バルベルデ - 6/10

キャプテンは自ら手本を示そうと広大なエリアをカバーしたが、アトレティコにボール支配率65％を許した中盤の攻防では押し込まれた。パス成功率は88％だったものの、その多くは横パスで、守備の火消し役に追われる中、ライン間を破ることはできなかった。

オーレリアン・チュアメニ - 5/10

チュアメニは最終ラインの前に必要なフィルターを提供できなかった。攻守の切り替えでは動きが重く見え、モウリーニョがよりダイナミズムを求めたことで71分に交代となった。アトレティコの2点目の組み立てでも、あまりに簡単にかわされてしまった。

ジュード・ベリンガム - 5/10

イングランド代表MFにとってはもどかしい午後だった。チャンスを生み出すより主審に抗議する時間の方が長く、78分にはイエローカードも受けた。エンバペとの連係に苦しみ、ホセ・カルドソに効果的に消された。

攻撃陣

アルダ・ギュレル - 4/10

ギュレルは出場した54分間の大半で試合から消えていた。ハイセンの退場後、守備的なテコ入れのために下がるまで、シュートもキーパスも1本も記録できなかった。メトロポリターノの強度にのみ込まれた印象だった。

ヴィニシウス・ジュニオール - 5/10

ブラジル代表FWはナウエル・モリーナとロメロにうまく封じ込められた。時間が進むにつれて孤立し、退場後の再編成の一環として後半早い時間に交代となった。彼のドリブルが決定機を1つも生み出せなかった、珍しい試合となった。

キリアン・エンバペ - 5/10

エンバペに届くボールはほとんどなかった。ボール支配率35％に終わったことで、ボールに触るため低い位置まで下がらざるを得ず、その結果、背後を突く最大の脅威が消された。試合を通じてシュートは2本だったが、どちらもオブラクを本格的に脅かすには至らず、終了の笛の時には落胆した表情を見せていた。

交代選手＆監督

アントニオ・リュディガー - 6/10

退場後に流れを立て直すべく54分に投入された。最終ラインに必要とされていた闘争心をもたらしたが、ダメージはすでにほぼ与えられていた。

ヤン・ディオマンデ - 5/10

守備の形を立て直すために投入されたが、終盤のアトレティコのカウンターのスピードに苦しんだ。

エドゥアルド・カマヴィンガ - 6/10

終盤にチュアメニに代わって出場。序盤には欠けていた縦への推進力の片りんは見せたが、あまりに遅すぎた。

ベルナルド・シウバ - N/A

82分に途中出場したが、すでに決していた結果に影響を及ぼす時間はなかった。

ホセ・モウリーニョ - 4/10

ダービーに臨む戦術的セットアップはあまりにも消極的だった。ボール支配率65％を明け渡したことで、若い守備陣が対応できない圧力を自ら招き入れた。交代策は先手ではなく後手に回り、10人になってからはプランBをまったく感じさせなかった。