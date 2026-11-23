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バイエルンのレナルト・カールが今年のファンクラブ訪問で、またしても驚くほど率直な姿を見せた。

日曜日、バイエルンのトップチームの選手たちは国内外のさまざまなファンクラブを訪れた。カールが向かったのはイタリアの南チロルにあるエッパン。そこで18歳のカールは、ファンからの質問に答えることになった。あるファンは、プロサッカー選手としてのキャリアが実現していなかったら、どんな仕事をしていたかと尋ねた。

カールは「僕にはプランBはなかった。プランAしかなかった」と答えた。「今でも、ほかに何をすればいいのか分からない。僕は人生全般において、ものすごく頭がいい人間というわけではない」。さらに「幸運にもサッカーでうまくいった。そうでなければ、今ほど順調にはやってこられなかったと思う」と続けた。

また、学校に通い続けることをめぐる両親との話し合いについても語った。「両親は学校を最後までやり遂げるように言った。僕は『そんなことはしたくない！』と言った。毎日、起きたらただサッカーがしたかった」

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レナルト・カールは17歳でバイエルンのトップチームデビュー

カールは育成年代にまずTuSフランマースバッハ とヴィクトリア・アシャッフェンブルクでプレーし、2017年に9歳でアイントラハト・フランクフルトへ移籍した。2022年には一時的にアシャッフェンブルクへ戻り、その後バイエルンのキャンパスに加わった。

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2025年のクラブワールドカップで、17歳にしてバイエルンのトップチームデビューを果たし、1年前に大きな飛躍を遂げた。今ではバイエルンとドイツ代表の主力となっている。

カールは昨冬のファンクラブ訪問でも、驚くほど率直な姿を見せていた。 当時、レアル・マドリーへの移籍を夢見ていると認め 、世間で大きな議論を呼んだ。その後、公の場での発言は明らかに控えるようになった。それでも、さまざまなゴールパフォーマンスなどで話題を提供し続けている。