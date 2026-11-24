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PSVは火曜日、敵地でレアル・マドリーと対戦し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズを再開する。ピーター・ボス監督は21時にキックオフを迎える一戦の先発11人を発表。パウル・ヴァナーを意外なポジションに起用した。

マドリードでの一戦では、マチェイ・コヴァージュがPSVのゴールを守る。サイドバックは右にセルジーニョ・デスト、左にフィリップ・コスティッチ。センターバックはルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポが務める。

マウロの負傷を受け、ヴァナーはPSVの中盤でプレーする。このポジションには守備的MFの佐野航大とスフェン・マイナンスも入る。

最前線では、フース・ティルがリカルド・ペピを抑えて先発。右サイドからはイヴァン・ペリシッチがチャンスを生み出す役割を担い、左サイドにはルベン・ファン・ボメルが入る。

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PSVは先週土曜日、フリーデンロテレイ・エールディヴィジで自信を深めた。首位のPSVはNECを難なく退け、敵地ナイメーヘンで4－1の快勝を収めた。

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レアル・マドリーはホームでセルタ・デ・ビーゴを相手に辛くも勝利した。終了5分前にカルロス・エスピが2－1とする決勝点を挙げた。これにより、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは首位FCバルセロナと勝ち点3差となっている。

このスペインの強豪は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで4勝を挙げ、勝ち点12で首位タイに立つ。同じ勝ち点を獲得しているのはパリ・サンジェルマンだけだ。

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一方、PSVは24位。プレーオフ進出圏内ぎりぎりの順位だ。ここまでの4試合で勝ち点4を獲得している。

レアル・マドリーの先発にも驚きがある。ジュード・ベリンガムの先発が予想されていたが、モウリーニョ監督はヤン・ディオマンデを起用。これに伴い、アルダ・ギュレルが中盤に回る。

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レアル・マドリーの先発：クルトワ； バルベルデ；ミリトン、リュディガー、ククレジャ；チュアメニ、ベルナルド・シウバ、アルダ・ギュレル；ディオマンデ、エムバペ、ヴィニシウス。

PSVの先発： コヴァージュ；デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ；佐野、マイナンス、ヴァナー；ペリシッチ、ティル、ファン・ボメル。