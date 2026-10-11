このラ・リーガの一戦は、対照的な試合のコントロール方法を示す興味深いものとなった。ジョゼ・モウリーニョ監督は従来の戦い方に忠実に、守備の安定性と縦への攻撃の決定力を武器にしようとした。レアル・マドリーはボール保持の大半を譲ることをいとわず、組織的な守備と素早い攻守の切り替えに重点を置いた。質の高いチャンスを制限し、ビジャレアルが隙を見せたわずかな場面で、スター選手がそろう前線の個人技を生かす。その狙いは明確だった。

一方、I・ペレス監督は、ボール保持を重視する大胆な4-2-3-1を採用し、マドリーのダブルボランチを持ち場から引き出そうとした。ビジャレアルはイリアス・アコマチとアルベルト・モレイロがもたらす幅を使ってピッチを広く使い、ボール保持率53％を記録した。しかし、モウリーニョ監督が鍛え上げた低い位置の守備ブロックを破るには、アタッキングサードでの鋭さが足りなかった。結局、セットプレーまたは攻守の切り替えの局面で守備の集中を一度欠いたことが命取りとなった。

レアル・マドリーの戦術

ジョゼ・モウリーニョ監督は4-2-3-1を採用し、守備時には規律の取れた4-4-2のミドルブロックへとたびたび形を変えた。アントニオ・リュディガーとイブラヒマ・コナテを軸とする最終ラインは横の間隔を非常に狭く保ち、ビジャレアルをサイドへ誘導した。そこからのクロスへの対応には自信があった。オーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデのダブルボランチは守備の壁となり、相手に長くボールを保持される間はハーフウェーラインを越えることがほとんどなかった。

マドリーはビルドアップでも慎重だった。トレント・アレクサンダー＝アーノルドには普段のように中央のレーンへ自由に動く役割を与えず、深い位置からキリアン・エンバペの走り込みを狙う配球に専念させた。プレスをかける条件も明確だった。高い位置からは追わず、ボールが中盤に入るのを待ってからチュアメニかジュード・ベリンガムが寄せを始めた。守ってからカウンターに出るこの戦略は、ビジャレアルの高い最終ラインの背後にできるスペースをアルダ・ギュレルとヴィニシウス・ジュニオールに使わせるためのものだった。突破口を開いたのは意外な選手で、セットプレーからの圧力が強まった後、62分にヤン・ディオマンデがゴールを決めた。73分にはヴィニシウス・ジュニオールが一発退場となり、最後の20分間は守備力が試された。マドリーはボール保持よりクリアを優先する4-4-1の深い守備ブロックへ移行せざるを得なかった。

ビジャレアルの戦術

ビジャレアルもマドリーと同じ4-2-3-1を採用したが、その狙いははるかに攻撃的だった。I・ペレス監督の下、ビジャレアルは各エリアを経由して攻撃を組み立てることを重視。プレーの初期段階ではサンティ・コメサーニャとパペ・ゲイェが深い位置に下がり、センターバックとともに最終ラインを3枚にした。これにより、特にフアン・フォイスをはじめとするサイドバックが高い位置を取り、前方のサイドでパスの受け手になれた。マドリーのサイドバックを1対1の状況に置き、モレイロの技巧から数的優位を生み出すことが戦術の中心だった。

守備では最終ラインを高く設定し、ボールを失うと激しく即時奪回を図った。前半はこれがおおむね奏功し、マドリーの90分間のゴール期待値（xG）をわずか0.905に抑えた。ただし、高い最終ラインにはエンバペのスピードを相手にするリスクがつきまとった。ビジャレアルは計14本のシュートを放ったものの、チャンスの質は低いままだった。マドリーがペナルティーエリア内を固めたため、遠距離からの可能性の低いシュートを打たされる場面が多かったのだ。ボール保持を得点の可能性が高いチャンスにつなげられなかったことが敗因となった。ボールをより長く保持しながら、ティボー・クルトワに難しいセーブを強いる場面はほとんどなかった。

戦術の駆け引き

戦術上の重要な攻防が繰り広げられたのはハーフスペースだった。ペレス監督は攻撃を組み立てる選手たちを内側に動かし、マドリーのサイドバックとセンターバックの間を使おうとした。これを予測していたモウリーニョ監督は、ボールがサイドにあるとき、バルベルデにほぼ3人目のセンターバックとなる位置まで下がるよう指示した。この柔軟な対応によって、ビジャレアルの攻撃の創造性は効果的に封じられた。長時間の圧力を受けてもチームの陣形を崩さずにいられたことが、モウリーニョ監督の勝因だった。ビジャレアルが素早くボールを動かしても、マドリーは横方向にほぼ完璧にスライドした。ビジャレアルは長くボールを持ちながら、狭い突破口を見いだせなかった。

62分にヤン・ディオマンデが決めた決勝点は、その前にヴィニシウス・ジュニオールが投入され、マドリーが縦への攻撃を強めた直接の結果だった。ビジャレアルの最終ラインを広げたことで、マドリーはセカンドボールを巡る混戦を生み出し、ゴールにつなげた。ペレス監督はゴンサロ・ゲデスとジョルジュ・ミカウタゼを投入して対応を図ったが、2人は白いユニフォームの壁に阻まれた。その壁は退場者が出た後、さらに堅固になった。

試合中の修正

この試合を形作ったのは、両監督の状況に応じた采配だった。モウリーニョ監督はハーフタイムに大きな変更を加え、イリアス・アコマチに対応する左サイドを固めるため、アルバロ・カレーラスに代えてマルク・ククレジャを投入した。その直後には、トレント・アレクサンダー＝アーノルドに代えてヴィニシウス・ジュニオールを起用し、攻撃姿勢への転換を示した。ヴィニシウスの投入後、マドリーは左サイドでの慎重な戦い方をやめ、フアン・フォイスの背後のスペースをより積極的に攻め始めた。この圧力がやがてコーナーキックを生み、ディオマンデの得点につながる一連のプレーを引き出した。

ペレス監督は56分と67分に相次いで選手を交代し、ニコラ・サリバ、続いてジェラール・モレノを投入してペナルティーエリア内でのフィジカル面を強化した。73分、ヴィニシウス・ジュニオールが一瞬の軽率な行為で退場になると、モウリーニョ監督は直ちにアルダ・ギュレルを下げてエドゥアルド・カマヴィンガを投入。その後、得点者のディオマンデに代えてデンゼル・ダンフリースを送り出した。これらの交代により、マドリーは5-3-1と4-4-1を使い分ける、守備に徹した布陣へ移行した。この修正は完璧に機能した。1人少なくなってもマドリーは非常にコンパクトな陣形を維持し、ビジャレアルの数的優位はほとんど意味をなさなかった。ビジャレアルは低い守備ブロックを突破できず、その周囲でボールを回し続けた。

最終的に勝敗を分けたのは、レアル・マドリーの優れた組織的規律だった。ビジャレアルはボールを支配し、より魅力的なサッカーを見せたものの、世界最高水準の低い守備ブロックを崩す戦術的な変化を欠いた。ボール保持より守備の陣形を優先したモウリーニョ監督の判断は、特に退場によって守り抜く戦いを余儀なくされた後、正しかったことが証明された。バルベルデのアシストからヤン・ディオマンデが決めた一撃が、僅差の勝負を決めた。攻守の切り替え時の守備とセットプレーの効率が、見栄えのするボール支配を上回った一戦だった。