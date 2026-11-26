レアル・マドリー対デポルティーボ・アラベス、ラ・リーガ戦プレビュー

ラ・リーガ - Game Week 14 2026年11月28日 - 15:00 Estadio Bernabeu

レアル・マドリーは土曜日、サンティアゴ・ベルナベウでデポルティーボ・アラベスを迎える。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは、ラ・リーガの上位につける現在の順位を守りたいところだ。28日のキックオフは米東部標準時16時、グリニッジ標準時20時。

好調のレアル・マドリー、バルセロナを猛追

マドリーは公式戦5連勝で週末を迎える。この間には10月25日のバルセロナとのアウェー戦での2-1の勝利、先週土曜日のセルタ・デ・ビーゴとのホーム戦での2-1の勝利も含まれる。

今季のベルナベウはまさに難攻不落だ。レアル・マドリーはホームでの全試合に勝利して25得点を挙げ、チャンピオンズリーグでも4試合を終えて勝ち点12を獲得している。このスペインの名門は好調を維持している。直近のラ・リーガ戦となった週半ばのセルタ・デ・ビーゴ戦では、ヴィニ・ジュニオールが途中出場から印象的なプレーを見せ、チームの逆転による2-1の勝利に貢献した。個人としては期待に応えられていない今季、これがブラジル人選手にとって調子を上げるきっかけになるかもしれない。週半ばのチャンピオンズリーグでPSVアイントホーフェンに5-1で大勝した試合でも得点を記録した。ジュード・ベリンガムは1得点1アシストの活躍を見せ、華麗なプレーが持ち味のトルコ人プレーメーカー、アルダ・ギュレルも2アシストを記録した。

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アラベス、アウェーでの不振を克服できるか

キケ・サンチェス・フローレス監督率いるアラベスは、9位でマドリードに乗り込む。直近のリーグ戦ではデポルティーボ・デ・ア・コルーニャを3-1で下したが、今月初めにはバルセロナに6-1で敗れた。ベルナベウで競り合うには、トップクラスのチームを相手にした戦績を改善する必要がある。直近3試合で9得点を挙げて無敗の今なら、名高いベルナベウで力を試すには良いタイミングかもしれない。一方で、今季のラ・リーガではアウェー未勝利。ここでその状況を変えるのは容易ではない。

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注目のデータと負傷者情報

マドリーはアラベスとの直近9回の対戦で全勝している。

途中出場で結果を残すカルロス・エスピは、マドリーでの出場時間わずか62分で4得点を記録。一方、フランスのスター選手キリアン・エンバペは17試合で17得点を挙げている。

マドリーではブラジル人アタッカーのロドリゴが長期離脱中だが、同じブラジル出身のエンドリッキは筋肉の問題から復帰が近づいている。

アラベスはマドリーとの直近13試合で無失点に抑えたことがない。

予想先発メンバー

マドリー （4-2-3-1）：クルトワ、トレント、コナテ、ハイセン、カレーラス、シウバ、カマヴィンガ、ギュレル、ベリンガム、ディオマンデ、エンバペ。

アラベス （3-5-2）：シベラ、テナグリア、コスキ、オット、ペレス、イバニェス、ブランコ、スアレス、レバッハ、ボジェ、マルティネス。

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