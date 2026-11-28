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レアル・マドリーはベルナベウでデポルティーボ・アラベスに1-2で敗れた。守備のミスを突かれ、トニ・マルティネスとアンヘル・ペレスに失点。後半にキリアン・エンバペが得点したものの、ジュード・ベリンガムも終盤に退場となり、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは手痛い敗戦を喫した。

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ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーは、ベルナベウで戦術の柔軟性を試されることになった。粘り強いデポルティーボ・アラベスを崩せず、ボール保持率75％、期待得点（xG）2.7を記録しながらも、序盤の失点を覆す決定力を欠いた。22分にはディーン・ハイセンが危険な位置でアラベスにボールを渡すミスを犯し、トニ・マルティネスが先制。後半開始から1時間を少し過ぎたところで、アンヘル・ペレスがリードを2点に広げた。

ホームチームは69分、ジュード・ベリンガムのアシストからキリアン・エンバペが得点し、終盤の反撃を試みた。しかし、アラベスの低い位置での堅守に加え、チーム内の苛立ちも逆転への道を阻んだ。攻撃の主な起点となっていたベリンガムは88分に2枚目のイエローカードで退場。マドリーは数的不利のまま、勝ち点を得られずに試合を終えた。

GK・DF

ティボー・クルトワ：5/10

ベルギー人GKにとって、もどかしい一夜となった。枠内シュートは3本しか浴びなかったが、2失点。マルティネスの正確な先制弾には対応が難しかった一方、前方の守備が乱れ、たびたび危険にさらされた。試合を通じたセーブは1回だった。

マルク・ククレジャ：5/10

4バックの一角として起用されたが、アラベスが重視した攻守の切り替えへの対応に苦しんだ。ボール保持時には幅をもたらしたものの、アブデ・レバシュとペレスが主導するカウンターを食い止めるだけの戻りの速さを欠き、守備陣の意外なもろさにつながった。

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ディーン・ハイセン：6/10

若いセンターバックは、モウリーニョが称賛してきた足元の技術を垣間見せた。しかし、クルトワへのひどいバックパスでアラベスに先制の機会を与えたミスが、最初の失点を決定づけた。マリアーノ・ディアスの直線的なプレーにフィジカル面でも試され、2失点目につながる攻撃では高い守備ラインを保てなかった。それでも空中戦には積極的に関わった。

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イブラヒマ・コナテ：5/10

フランス人DFは連係を欠き、アラベスが最も危険な場面を作った際に守備ラインを統率できなかった。22分のマルティネスの先制点に直接の責任はなかったが、マドリーのセンターバック間に生じた隙間は、チームの守備の弱点を露呈した。

フェデリコ・バルベルデ：6/10

右サイドバックと中盤を兼ねる役割を担い、マドリーで最も精力的に動いた。アディショナルタイム終盤の一撃を含めて3本のシュートを放ち、低い位置から攻撃に貢献し続けたが、結果を変えるには至らなかった。

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MF

オーレリアン・チュアメニ：5/10

期待外れの出来で、ハーフタイムに交代となった。4バックの前で必要な防波堤になれず、アラベスに中央を容易に突破された。パスは安全なものが多く、低く構える守備を崩すために必要な前進への意識を欠いた。

ジュード・ベリンガム：4/10

イングランド人MFにとって忘れたい一夜となった。69分のエンバペの得点をアシストしたものの、その貢献も規律を欠いたプレーにかすんだ。88分に受けた2枚目のイエローカードで、マドリーが終盤に追いつく望みは事実上絶たれた。

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ブラヒム・ディアス：5/10

ライン間で存在感を示せず、ハーフタイムに交代した。統率の取れたアラベスの中盤3人を相手にスペースを見つけられず、マドリーはボールを多く保持しながらも、前半はほとんど相手を崩せなかった。

アルダ・ギュレル：6/10

技術の高さとリスクを取る姿勢は見せたが、影響力はおおむね限定的だった。モウリーニョがより直接的な攻撃の選択肢を求め、60分に交代。90分間にわたって強度を維持する点では、まだ成長途上だ。

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FW

ヴィニシウス・ジュニオール：6/10

ブラジル人FWは最も頻繁に脅威となったが、密集したペナルティーエリアを前に、最後のパスの精度を欠くことが多かった。ナウエル・テナリアにうまく抑えられ、長い時間サイドで孤立。普段のような得点力は発揮できなかった。

キリアン・エンバペ：7/10

マドリーの攻撃で唯一の明るい材料だった。69分の得点では見事な動き出しとフィニッシュを披露し、ベルナベウに一時希望をもたらした。アラベスの守備ラインを破る脅威となる唯一のFWであることが多かったが、継続してパスを受けることはできなかった。

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途中出場・監督

ベルナルド・シウバ：6/10

ハーフタイムにチュアメニに代わって出場。中盤ではボールの保持と戦術面での規律がやや改善し、マドリーが圧力をかけ続ける助けとなった。ただ、決定的なパスは出せなかった。

ヤン・ディオマンデ：6/10

ハーフタイムにディアスに代わって出場し、中盤により強さをもたらした。セカンドボールの回収では役立ったが、アラベスの守備を崩す創造性は欠いた。

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カルロス・エスピ：5/10

60分にギュレルに代わって出場。アラベスが2点目を奪った後、さらに深く守ったため、試合に関わるのに苦しんだ。

ジョゼ・モウリーニョ：4/10

ホームで戦術面の失敗を喫した。ボール保持では圧倒したものの、5-3-2の布陣を崩す一貫したプランを欠いた。守備のミスはモウリーニョのチームらしくなく、ハーフタイムの2枚替えは当初の布陣に欠陥があったと認めるかのようだった。