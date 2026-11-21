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レアル・マドリーは序盤の失点とキリアン・エンバペのPK失敗を乗り越え、ベルナベウでセルタに2-1で勝利。後半にジュード・ベリンガムと途中出場のカルロス・エスピが得点し、勝ち点3を手にした。

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ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーは、試合の大半でリードを許しながらも精神的な強さを見せ、セルタに2-1で勝利した。ホームチームは開始早々に出鼻をくじかれた。ウィリオット スウェドベリのアシストを受けたパブロ ドゥランが開始わずか6分で先制点を挙げた。さらに前半39分にはキリアン・エンバペのPKがセーブされ、マドリーは0-1とリードを許したまま、不安に包まれたベルナベウでハーフタイムを迎えた。

後半はマドリーが圧力を強め、試合を通じてボール保持率61％、シュート12本を記録した。66分にはジュード・ベリンガムが、疲れの見え始めたセルタの守備陣を冷静なフィニッシュで破り、同点に追いつく。85分には途中出場のカルロス・エスピが決勝点を挙げ、逆転を果たした。エスピはその後、アディショナルタイムにイエローカードを受けている。プレーの流れに欠ける場面もあったが、主力得点源がPKを決められない中でも、重圧のかかる状況で決定機を生み出せるマドリーの力が見て取れた。

GK・DF

ティボー・クルトワ：6／10

セルタの枠内シュートはわずか3本で、ベルギー代表GKは長い時間、出番がほとんどなかった。コースを狙ったドゥランの先制点には対応が難しかったが、後方からの組み立てでは落ち着いてボールを配った。

イブラヒマ・コナテ：7／10

セルタのカウンターに対応するうえで必要なフィジカルの強さを発揮。空中戦を支配し、戻る速さも見せ、90分を通じて相手に許したカウンターからの決定機を1度だけに抑えた。

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ディーン・ハウセン：6／10

序盤はやや不安定で、先制点の場面ではドゥランを見失った。それでも試合が進むにつれて落ち着きを増し、後半にマドリーが高い位置に守備ラインを敷いて攻め込む中でも、足元で余裕を見せた。

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トレント・アレクサンダー＝アーノルド：5／10

本人の高い水準を考えれば、期待外れの出来だった。内側に入って中央から好機をつくろうとしたものの、サイドからのボールは普段になく精度を欠いた。モウリーニョが守備面のバランス改善を図り、57分に交代となった。

アルバロ・カレーラス：6／10

左サイドでは継続してパスの受け手となったが、セルタの引いた守備を崩す最後のパスを供給できなかった。アレクサンダー＝アーノルドと同様、試合の流れを変えるための3枚替えで、60分を迎える前に退いた。

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MF

エドゥアルド・カマヴィンガ：7／10

相手の攻撃を断ち切り、効果的にボールをつなぎ直すなど、チームの中盤を支えた。マドリーがリズムをつかめない時間帯には、守備から攻撃への切り替えを担う力が重要だった。79分に交代した。

アルダ・ギュレル：6／10

トルコの若手は卓越した技術と創造性を随所に見せたが、セルタのライン間で継続的にスペースを見つけることには苦労した。最後まで出場し、終盤の攻撃を技術面で支えた。

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ベルナルド・シウバ：5／10

ポルトガル代表にとっては、持ち味であるハーフスペースでの影響力を発揮できない静かな夜となった。マドリーがより直接的な攻め方へ切り替えるため、57分に交代した3人のうちの1人だった。

ジュード・ベリンガム：8／10

またしても大事な場面で頼りになることを証明した。66分の同点弾では、抜群のタイミングと落ち着きを見せた。得点だけでなく、終盤の30分間にセルタの中盤を圧倒するうえで、攻守に走り続ける働きも欠かせなかった。

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FW

ヤン・ディオマンデ：6／10

サイド寄りのスペースで懸命に動き、セルタの3バックを広げようとしたが、ゴール前での決定力を欠いた。GKを十分に脅かせないまま、71分にエンドリッキと交代した。

キリアン・エンバペ：5／10

フランス人FWにとっては忘れたい一夜だ。39分のPK失敗は、チームが勝利を逃しかねない転機となった。同点弾の組み立てには関わったものの、フィニッシュ全般は普段の一流の水準に届かなかった。

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途中出場・監督

ヴィニシウス・ジュニオール：7／10

57分に投入されると、縦への積極的な仕掛けで即座にセルタを守勢に追い込んだ。ドリブルとスピードで相手の守備ラインを下げさせ、逆転に必要なスペースを生み出した。

マルク・ククレジャ：6／10

左サイドに安定感と粘り強さを加えるため、57分に投入された。与えられた戦術的役割をしっかり果たし、前方の攻撃陣が反撃に集中できるようにした。

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フェデリコ・バルベルデ：7／10

57分の投入で、中盤に必要だった活力と縦への推進力をもたらした。高い位置からのプレスは、2得点につながる継続的な圧力を保つ助けとなった。

エンドリッキ：6／10

最後の20分間、ディオマンデに代わって出場。得点こそなかったが、ボックス内で相手DFを引きつけ、終盤に圧力をかけ続ける助けとなった。

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カルロス エスピ：8／10

まさに切り札だった。79分に出場すると、85分にはゴールへの鋭い嗅覚を発揮して決勝点を奪った。終盤にイエローカードを受けたものの、勝利を決めた短時間の活躍は色あせない。

ジョゼ・モウリーニョ：7／10

57分に積極的な3枚替えを行った判断は評価に値する。強度の不足を見て取ったモウリーニョの交代策が流れを変え、マドリーはハーフタイム時点の0-1から逆転を果たした。