レアル・マドリーの元選手で、現在はラジオ局「カデナ・セール」のアナリストを務めるアルバロ・ベニートが、バルセロナの監督ハンジ・フリックが採用する守備戦術を批判した。ベニートは、ディフェンスラインの過度な押し上げが強豪チームにカタルーニャのチームのゴールへ迫る機会を繰り返し与えていると指摘しており、それはスポティファイ・カンプ・ノウでの2対1のクラシコ敗戦で露呈したとした。

スペイン紙「スポルト」によると、ベニートは監督としてのフリックへの称賛を示したものの、ディフェンスの背後のスペースを突くために必要な質とスピードを備えた相手と対戦する際、その戦術が内包するリスクについて警告した。

このスペイン人アナリストは次のように語った。「私は数年前から監督としてのフリックが好きだと言ってきた。だがバルセロナは、普段どおりの実力を発揮する優れたチームを相手にすると、自軍のゴールキーパーの前で5度、あるいは5度といった局面に立たされることになるだろう」

さらに、ハイレベルなチームはこうしたスペースを突くことができると述べ、このドイツ人監督は依然として戦術のいくつかの面で大きなリスクを冒していると強調した。

バルセロナが苦しんだ理由

批判を述べる一方で、ベニートはバルセロナの攻撃スタイルを称賛し、同チームは楽しめるサッカーを展開しており、その高いスピードと絶え間ないプレッシングによって大半の相手を上回ることができると強調した。とりわけ、押し上げた守備を罰するために必要な力を持たないチームが相手の場合はそうだとした。

しかし彼の見解では、レアル・マドリーとの対戦は、キリアン・エムバペやジュード・ベリンガムのようにスペースを突くことのできる選手を前にしたとき、この戦術の危うさを露呈させた。

さらに、レアル・マドリーには4度あるいは5度の決定機があり、選手たちは最後のパスと攻撃の判断においてより良く処理すべきだったと説明し、この白い巨人は相手にさらに大きなダメージを与えることができたはずだと評した。

モウリーニョの守備プランへの称賛

一方でベニートは、ジョゼ・モウリーニョの指揮下でレアル・マドリーが示したチームとしての規律を称賛し、同チームの成功は攻撃だけにとどまらず、守備面での献身から始まったと強調した。

そして「全員が走り、誰一人として破ることのなかった守備プランがあった」と語り、優れた守備の組織がレアル・マドリーにボールを奪い返してバルセロナを混乱させる力を与え、さらに攻撃面で選手たちの力を活かすことを可能にしたと説明した。

さらに、この白い巨人はカンプ・ノウでバルセロナと渡り合う効果的な方法を見出したと述べ、選手たちが明確なプランを遂行しそれを守り抜く能力を証明したことで、この勝利はシーズンを築くうえで重要な出発点になると評した。