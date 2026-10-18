レアル・マドリード公式テレビは、サンティアゴ・ベルナベウで行われるセビージャ戦を前に、スペインのリーガ機構会長であるハビエル・テバスへの批判を一段と強め、スペインサッカー界における彼の影響力に疑問を投げかけ、審判の任命やリーグ運営との関係性についての疑問を提起した。クラブの公式チャンネルによるスペインサッカー関係者への新たな攻撃である。

番組「Hoy jugamos（今日、我々は戦う）」は、過去の出来事を背景に、テバスを標的とした皮肉めいたコメントから放送を始めた。番組の司会者は「今のところ、先日の出来事を理由にハビエル・テバスはまだ辞任していない」と述べ、スペインサッカー連盟の副会長も兼任するリーガ機構会長が辞任しないのは予想されたことだったと付け加えた。

一方、解説者のミゲル・アンヘルは批判の調子をさらに強め、テバスの手に権力が集中していることはスペインサッカーにとって危険だとの見方を示した。彼はリーガ機構会長が2つの役職を兼ねていると述べ、自身の見解ではテバスが入札案件や連盟内部の出来事に関して、連盟内で実質的な影響力を握っているのだと加えた。

レアル・マドリードTVの攻撃の中心にあるネグレイラ問題

番組はテバスへの批判を、スペインサッカー界で大きな論争を呼んだネグレイラ問題と結びつけ、レアル・マドリードの元監督であるポルトガル人のジョゼ・モウリーニョによる過去の発言を引用しながら、現状への批判を展開した。

解説者は「モウリーニョは過去の記者会見でこう問いかけていた。『ネグレイラはもうそこにいないが、テバスはリーガ機構にいる。そしてテバスは連盟にもいる』」と語った。

この指摘を出発点に、番組の司会者はテバスの影響力と審判の任命との間に関連がある可能性について疑問を呈し、それがレアル・マドリードやバルセロナが戦う試合の運営に影響を及ぼしうるのではないかと問いかけた。