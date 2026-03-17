レアル・マドリード 3-0 マンチェスター・シティ：グアルディオラ率いるチームは、エティハド・スタジアムでUCL史上最大の逆転劇を演じられるか？

レアル・マドリード対マンチェスター・シティ戦は、いつの間にか現代の欧州サッカーを象徴する一戦の一つとなった。かつては時折行われるビッグマッチのような印象だったが、今では毎年恒例のダービーに近い存在となり、毎シーズン待ち望まれるチャンピオンズリーグの定番の対決となっている。

両チームの対戦は、そのたびに新たな一章を紡ぎ出しているようだ。2020年には、ペップ・グアルディオラが後半の大胆な采配でジネディーヌ・ジダンを驚かせた。2022年にはベルナベウでの「レモントアダ」が起きた。その逆転劇はあまりにも予想外で、最も精度の高いデータモデルでさえ説明に苦慮したほどだ。 2023年、マンチェスター・シティは歴史的な大勝を収めた。2024年、レアル・マドリードは粘り強さで生き残り、PK戦の末に辛うじて勝ち抜いた。そして2025年、キリアン・エムバペが主役となり、この対戦を完全に支配した。

今、両チームが再び激突する。

両チームは今シーズン序盤、ベルナベウでのグループステージですでに一度対戦している。その試合では、アントニオ・ルディガーの致命的なファウルによりエルリング・ハーランドがPKを決め、マンチェスター・シティが2-1で勝利した。試合自体は非常に拮抗しており、シティは終盤を慎重にコントロールする必要があった。

紙面上の予想では、今回は状況が異なっていた。レアル・マドリードは戦力が低下し、ムバッペを欠いた状態でこの一戦に臨んだため、アンダードッグと見なされていた。論理的にはマンチェスター・シティが優勝候補であるはずだ。彼らの組織力、選手層の厚さ、そして攻撃パターンは、マドリードを苦しめるための武器となっている。

しかし、この対戦はめったに論理通りに進んだことがない。

マドリードでのキックオフ前、数字はマンチェスター・シティに有利だった。シュートまでの距離が短く、1回あたりのxG（期待得点）が高く、中央エリアに選手を集中させて数的優位を作り、カットバックを狙う戦術に重点を置いていた。レアル・マドリードは、流動的なトランジション、ヴィニシウスを軸とした左サイドの脅威、そしてアルダ・ギュレルやトレント・アレクサンダー＝アーノルドらによるロングシュートの脅威で対抗した。 そしてバルベルデのハットトリックという花火が炸裂した――22分間で3つの決定的なゴールを決め、3-0の大勝を収めた。エティハド・スタジアムで行われる第2戦を展望するにあたり、この対戦前の分析はさらに重要性を増している。シティはトランジションの主導権を取り戻し、自陣背後の混乱を最小限に抑え、隙のないオーバーロードを作り出す必要がある。レアル・マドリードは？ バスを停めてカウンターを狙い――そして一瞬のチャンスで全てを変えるのだ。

レアル・マドリードはどのように脅威を生み出すのか

レアル・マドリードの攻撃の特性をより深く理解するために、まずはシュートマップ、続いてゾーン別のxGマップを見ていく。

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2025-26シーズンのレアル・マドリードのペナルティエリア外シュート分布図

レアル・マドリードのシュートマップは、その構造の緩さが一目でわかる。厳格な攻撃パターンに依存するチームとは異なり、マドリードのシュートはペナルティエリア周辺の広範囲に散らばっている。分布は左側にやや偏っており、これはシーズン序盤におけるヴィニシウス・ジュニアやムバッペといった選手たちの影響を反映している。

もう一つの明確な特徴は、トランジションの機会の多さだ。マドリードのシュートの約30％はトランジションの状況から生まれており、ボールを奪い返した直後の素早い攻撃がいかに危険かを浮き彫りにしている。これはマンチェスター・シティが慎重に対処すべき点だ。シティが前線でボールを失ったり、ディフェンスラインの背後にスペースを残したりすれば、マドリードはその瞬間に罰を与えるだけのスピードと個人の質を備えている。

ムバッペやロドリゴが不在であっても、レアル・マドリードには決定的な局面を作り出せる選手たちが揃っている。ビニシウスが依然として最も顕著な脅威だが、アルダ・ギュレルのような選手は創造性で守備陣を崩すことができ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドのパスレンジはシティのハイラインを脅かす可能性がある。さらに、レアル・マドリードには遠距離からシュートを放てる選手が数名おり、これがペナルティエリア外からのシュート試行数が多い理由となっている。

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2025-26シーズン レアル・マドリードのペナルティエリア外xGマップ

xGマップは、シュートの分布に重要な文脈を加えてくれる。マドリードは様々な位置からシュートを放っているが、最も質の高いチャンスは依然としてペナルティエリアの中央エリアから生まれている。これは、最も危険なチャンスがゴール付近で発生するという、多くのエリート攻撃型チームに見られる傾向と一致している。

しかし、マドリードの脅威は特定のゾーンに限定されたものではない。チームはペナルティエリア周辺の両ハーフスペースからも有意義なxGを生み出しており、攻撃が単一の定型的なパターンではなく、複数のルートを通じて展開されることを示している。

中央での脅威とワイドな展開を組み合わせることで、マドリードは予測不可能なチームとなっている。たとえマンチェスター・シティがポゼッションと戦術的な構築を支配できたとしても、マドリードにはトランジション、個人の技術、そしてチャンスを逃さないシュートを通じて決定的な局面を作り出す手段が残されている。

要するに、マンチェスター・シティが優勝候補としてこの対戦に臨む一方で、レアル・マドリードは、攻撃のスペースやチャンスさえ与えられれば、深刻な脅威となるだけの攻撃力を十分に備えている。

マンチェスター・シティはどのように脅威を生み出すのか

レアル・マドリードの攻撃プロファイルを分析した後は、マンチェスター・シティに焦点を移します。マドリードと同様に、まずシュートマップを確認し、その後ゾーンごとのxG分布を検証することで、シティがどのように危険な局面を作り出しているかを理解します。

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2025-26シーズンのマンチェスター・シティのペナルティエリア外シュート分布図

レアル・マドリードと比較すると、マンチェスター・シティのシュート傾向ははるかに組織的であるように見える。シティはシュート総数は少ないものの、その質は高く、シュート1本あたりのxG値が高いことや、平均シュート距離が短いことにもそれが表れている。

シティのシュートのほとんどは、ペナルティエリアの中央エリアに集中している。頻繁なロングシュートに頼るのではなく、シティは高価値エリアでシュートチャンスを作り出せるまで、忍耐強くボールを回す傾向がある。このアプローチは、単にシュート数を増やすことよりも、可能な限り最高のシュートチャンスを作り出すことを優先するペップ・グアルディオラの攻撃哲学と一致している。

このマップは、シティの攻撃陣形がいかにコンパクトであるかも浮き彫りにしている。チャンスの多くは中央の攻撃ゾーン周辺での連携から生まれる。そこでは、シェルキやセメニョといった選手がライン間で動き回りながら、ボックス内のハーランドと連携している。こうした動きがシティの中央での数的優位を生み出し、最終的にゴール付近でのシュートへとつながっている。

もう一つの興味深い点は、トランジションの機会の多さだ。シティのシュートの約3分の1は、トランジションの局面で生まれている。シティのハイプレス戦術により、相手ゴール付近でボールを奪還することが多く、ディフェンスが陣形を立て直す前に即座に攻撃のチャンスを作り出している。

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2025-26シーズン マンチェスター・シティのペナルティエリア外xG分布図

このxGゾーンマップは、シティの攻撃がいかに組織的であるかを裏付けている。予想通り、彼らの期待ゴール（xG）の大部分はピッチ上で最も危険なエリア、特にペナルティエリア内の中央ゾーンから生まれている。

レアル・マドリードとの顕著な違いの一つは、ペナルティエリア外からのシュート数が比較的少ない点だ。シティはシュートの選択がはるかに慎重で、遠距離からの無謀なシュートに頼るよりも、ゴールに近い位置でチャンスを作り出すことを好む。

こうした中央での好機は、シティが得意とするカットバックの場面から生まれることが多い。ボールをサイドに展開し、そこからペナルティスポットやゴール前6ヤードのエリアへパスを戻すことで、シティは常に決定的なチャンスを作り出している。

この対戦において、トランジションの局面も重要だ。マンチェスター・シティはチャンスの相当部分をトランジションから生み出しており、マドリード自身もそうした局面でかなりの割合のシュートを許している。もしシティが中央エリアでボールを奪い返し、素早く攻撃に転じることができれば、マドリードの守備体制に隙が生まれる可能性がある。

しかし、試合がより混沌としオープンな展開になれば、レアル・マドリードもトランジションでチャンスを掴む可能性がある。その意味で、シティの組織的な攻撃パターンと、混乱した局面を突くレアル・マドリードの能力とのバランスが、最終的にこの対戦の行方を左右することになるだろう。