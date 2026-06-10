レアル・マドリード、モウリーニョ監督の就任会見日を異例の日程に設定

水曜日の報道によると、レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョを新監督として正式発表する時期を決めた。

モウリーニョは前所属のベンフィカを離れ、正式契約発表を待っている。

紙「アス」によると、契約発表は間近だが、就任会見までは時間を要する見込みだ。

クラブはこの異例の決定について詳細を明かしていない。通常、監督就任は契約発表と同時に行われるため、モウリーニョ自身が関与したとの噂もある。

契約発表は間もなく、正式な就任会見は7月になる見込みだ。

具体的な日程は未定だが、期限は来月13日のプレシーズン練習開始日だ。

詳細は追って発表される予定だ。

当初は先週月曜に予定されていたが、サンティアゴ・ベルナベウへのローマ教皇訪問が優先され延期された。 火曜も予定されたが、マドリード到着が午後になり、最終調整（証券取引所への通知は23時過ぎ）が行われたものの、再び延期された。

月曜、火曜と過ぎ、今は水曜に注目が集まる。具体的な時刻は未定だが、いつ発表されてもおかしくない状況だ。

同紙は、モウリーニョ監督の正式発表は7月になる見込みだと強調。ワールドカップ後の限られた日程で海外合宿を実施できるかは依然として不透明だ。