レアル・マドリードをはじめとする欧州の名門クラブは、マンチェスター・シティに関する問題の行方を注視している。2009年から2018年にかけての金融違反疑惑に関する115件の告発のうち114件で有罪とされたにもかかわらず、同クラブに科される可能性のある処分が確定していないためだ。

処分は現時点でまだ決定されておらず、マンチェスター・シティは控訴の準備を進めている。そのため、複数の所属選手の去就が移籍市場での注目を集めている。

『ジ・アスレティック』誌によると、想定される処分は罰金や勝ち点剥奪から、最も厳しいシナリオではプレミアリーグへの残留に影響を及ぼしかねない処分にまで及ぶという。

仮にマンチェスター・シティのプロジェクトが重い処分を受ければ、スカッドに競技面・経済面での影響が生じる可能性があり、その動向を欧州の名門クラブが注視している。その筆頭がレアル・マドリードであり、同クラブはこれまでにもイングランドの同クラブの複数の選手と関連付けられてきた。

ハーランドが焦点の中心に

レアル・マドリードが関心を寄せる名前の筆頭に挙がるのがアーリング・ハーランドだ。同スペインのクラブは、2022年に彼がマンチェスター・シティへ移籍する前に獲得を目指していた経緯がある。

とはいえ、このノルウェー人ストライカーの退団は現時点では取り沙汰されていない。彼はマンチェスター・シティと2034年までの長期契約を結んでおり、クラブが降格した場合の脱出条項も存在しないためだ。

また、ハーランドのレアル・マドリードへの移籍は、キリアン・エムバペに加えてヴィニシウス・ジュニオールら他の攻撃陣が在籍している状況を踏まえると複雑なものとなる。そのため、この移籍の実現性はいくつもの要因に左右される。

シェルキとグバルディオルもレーダーに

リヤド・シェルキの名前も浮上している。彼はマンチェスター・シティへ移籍する前にレアル・マドリードの関心対象に含まれており、欧州サッカーにおける傑出したタレントの一人と見なされている。

一方、ヨシュコ・グバルディオルは今夏、マンチェスター・シティとの契約を2031年まで更新したため、クラブが重い処分を受けた場合でも彼の退団は不確定だ。もっとも、その名前は名門クラブの関心と結び付けられている。

マンチェスター・シティが奪い取った3件の移籍

レアル・マドリードとマンチェスター・シティの案件との結び付きは、今夏イングランドのクラブへ移籍する前に同スペインのクラブの関心対象に含まれていた3選手の存在によってさらに強まっている。アユブ・ブアッディ、エリオット・アンダーソン、そしてエンツォ・フェルナンデスだ。

とはいえ、処分がたとえ厳しいものであったとしても、それが自動的にマンチェスター・シティのスター選手たちの退団を意味するわけではない。特に、同クラブはまだ最終的な処分を受けておらず、手続きや控訴が長期にわたって続く可能性がある。

したがって、これらの選手の将来は、単に有罪判決が下されたことによってではなく、この問題および最終的な処分がもたらす結果に左右されることになる。