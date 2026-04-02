レアル・マドリード、マヨルカ戦を控えた練習でヴィニシウスとバルベルデが欠場

レアル・マドリードのブラジル人選手ヴィニシウス・ジュニオールとウルグアイ人選手フェデリコ・バルベルデの2人が、今週末の土曜日にリーガ・エスパニョーラでレアル・マヨルカと対戦する準備として本日行われたチームの練習を欠席した。

スペイン紙『AS』によると、本日行われたレアル・マドリードの練習には、クラブから休養を許可されたバルベルデを除く、すべての代表選手たちが参加した。

バルベルデは出場停止のためマヨルカ戦を欠場することになり、アルバロ・アルビロア監督はトップチームの選手20名を起用可能となる。

ヴィンシシウスは、クラブから1日の休養を提案されたものの、ヴァルデピパスに戻った。しかし、彼は特定の計画に従った。つまり、トレーニングへの参加は一切なく、理学療法とリハビリテーションのみを行った。

怪我はないが、極度の疲労を抱えている。クラブワールドカップ以降、57試合中55試合に出場しており、これが最善の措置であるという点では全員が一致している。

明日には練習に復帰する見込みだが、マヨルカ戦で先発出場するか、あるいはチャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦に向けて出場時間を調整されるかは、依然として不透明だ。

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