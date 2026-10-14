レアル・マドリーは水曜日、異例の展開となった激戦の末にASローマを下した。マルテン・デ・ローンのゴールとドニエル・マレンの2得点により、途中で生まれたキリアン・エンバペの同点弾は意味を失ったかに見えた。しかし、レアルは試合終了までの15分間に3本のCKから3度ゴールを奪う。古巣と対戦したジョゼ・モウリーニョ率いるチームが、3-4で勝利した。

イタリアで好調のローマは、レアル・マドリー戦でもその勢いを維持し、序盤からいくつかのチャンスを作った。レアルは失点を免れたかに見えたが、マティアス・スーレがデ・ローンへのパスコースを見つける。デ・ローンがペナルティーエリアのすぐ外から放ったシュートはレアルの選手の足に当たってゴールに入り、ローマが1-0と先制した。

そのわずか数分後、マレンもこの日初ゴールに迫る。シュートはクルトワの体の下を抜けてゴールに入るかと思われたが、強いトップスピンがかかっていたため、ベルギー代表の名GKが間一髪でボールをつかんだ。すると間もなく、やや唐突に同点ゴールが生まれる。エンバペのシュートは相手に当たって軌道が変わり、ピエルルイジ・ゴッリーニにはどうすることもできなかった。1-1となる。

見応えのある一戦はテンポが速く、両チームが絶えずゴールを脅かした。前半30分を過ぎた頃には、レアル・マドリーがマルク・ククレジャを通じて得点を奪うべき場面があった。左サイドバックは巧みなドリブルでゴッリーニとの一対一に持ち込んだが、ワールドカップ優勝経験者のシュートはゴールの脇へ外れ、ゴッリーニは胸をなで下ろした。

後半の立ち上がり、ローマに痛手が生じる。開始15分でマヌ・コネが負傷交代していたのに続き、パウロ・ディバラも筋肉系の負傷でピッチを去った。アルゼンチン人選手に代わって入ったロドリゴ・モラは、5分もたたないうちに存在感を示す。巧みなパスでマレンにつなぐと、マレンのシュートはフェデリコ・バルベルデに当たってクルトワを破った。ローマが2-1と勝ち越す。

ローマにとって、展開はさらに良くなる。2-1としてから約5分後、スーレが鋭いスルーパスで持ち味を発揮。抜け出したマレンはクルトワを逆方向に動かして決めた。当初はオフサイドの旗が上がったが、バルベルデがラインを上げるのが遅れたため、わずかにオフサイドではなかった。スコアは3-1となった。

レアル・マドリーは攻勢を強め、何度も危険な場面を作る。昨夏ローマへの移籍に非常に近づいていたエンドリッキがドリブルでペナルティーエリアに侵入すると、ゴッリーニがぎりぎりで阻止した。負傷したミレ・スヴィラルに代わって出場していたゴッリーニは、その後もエンバペのシュートを両脚で防いだ。

スタディオ・オリンピコのファンは勝利を祝う準備を整えていたが、最終的には大きな失望とともに帰路に就くことになる。今季、途中出場で何度も貴重な働きを見せてきたエスピが、CKでのゴッリーニの不安定な対応に乗じて押し込み、3-2とした。

続くCKからもレアル・マドリーが得点する。アルダ・ギュレルのキックに、途中出場で素晴らしい働きを見せていたエンドリッキが頭で合わせる。そのヘディングはゴッリーニの手に負えず、同点となった。信じがたい展開となった終盤、レアルはさらにCKから3-4に。決めたのは、ほかでもない元ローマのアントニオ・リュディガーだった。



