共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

クラブの公式発表によると、レアル・マドリードは「レアル・マドリードC.F.とオーレリアン・チュアメニは、同選手が2032年6月30日までクラブに在籍する契約延長で合意した。

オーレリアン・チュアメニは2022年にレアル・マドリードに加入した。クラブでの5シーズンで205試合に出場し、チャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ2回、UEFAスーパーカップ2回、ラ・リーガ1回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ1回の計8タイトルを獲得した。

フランス代表では50試合に出場し、2021年にはUEFAネーションズリーグを制した」と記されている。

2022-23シーズンからレアル・マドリードでプレーするチュアメニは、ボルドーとモナコでのプレーを経て加入。レアル・マドリードでの出場数は186試合で、7ゴールを記録している。2000年生まれのフランス人MFは、同クラブでラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップ、チャンピオンズリーグ、クラブワールドカップ、インターコンチネンタルカップを各1回、UEFAスーパーカップを2回制している。

広告 広告

レアル・マドリードはチュアメニとの契約延長を正式発表した。クラブの発表によると、フランス人MFは2032年6月30日までレアル・マドリードでプレーする契約延長で合意した。

Related Topics

ボルドーとモナコでのプレーを経て、2022年夏にスペインの首都へやって来たチュアメニは、徐々にチームで重要な役割を担うようになった。レアル・マドリードは公式発表で、同選手の5シーズンにわたる貢献を強調。その間に205試合に出場し、チャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ2回、UEFAスーパーカップ2回、ラ・リーガ1回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ1回の計8タイトルを獲得したとしている。

個人の成績を見ると、2000年生まれのチュアメニはレアル・マドリードで186試合に出場し、7ゴールを挙げている。クラブでの獲得タイトルは、ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップ、チャンピオンズリーグ、クラブワールドカップ、インターコンチネンタルカップが各1回、UEFAスーパーカップが2回だ。

広告

フランス代表でも重要な成果を残している。代表では50試合に出場し、2021年にUEFAネーションズリーグを制覇。チュアメニは2021年のボスニア戦で代表デビューを果たし、同年にネーションズリーグで優勝した。フランス代表として最後に出場した試合は、直近の夏に開催されたワールドカップの決勝トーナメント1回戦でスウェーデンに3-0で勝利した一戦だ。