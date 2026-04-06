レアル・マドリード・チャンネル：バルセロナに便宜を図るため、リーガを操る黒幕が存在する

レアル・マドリードの公式チャンネルが、リーガ・エスパニョーラでのバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦で、バルセロナのジェラール・マルティンの退場処分が取り消された件をめぐる審判論争に言及した。

スペイン紙『AS』によると、レアル・マドリードの公式チャンネルはスペインの審判に対して批判的な姿勢をとっており、今回の出来事を「二重基準の明らかな例」と見なしている。

同チャンネルはこの件を、アトレティコ・マドリード戦でフェデリコ・バルベルデが受けた退場処分と結びつけた。この処分は取り消されず、同選手はマヨルカ戦への出場を禁じられた。この一戦で、レアル・マドリードはリーガ優勝争いにおける大きなチャンスを逃した。

時事分析番組『レアル・マドリード・コネクタ』は、審判の判定における矛盾を取り上げ、「バルベルデの退場処分はVARによって覆されなかったのに、ジェラール・マルティンのケースでは介入があったのか？ バルベルデの退場により、レアル・マドリードはマヨルカ戦で彼の力を失った」と疑問を呈した。

同番組は審判技術委員会の基準に対して厳しい批判を向け、第25節でのバレンティン・ゴメスの踏みつけ行為がレッドカードの対象とならなかったことを指摘した。委員会は後にこの誤りを認めたものの、ジェラール・マルティンのシーンを評価する際には、この認めた事実が考慮されなかった。

レアル・マドリードのチャンネルは、この基準の不一致を裏付ける「黒幕」の存在を強調した。VAR介入の統計によると、バルセロナは13件の判定変更で利益を得たのに対し、不利な判定は7件にとどまった。一方、レアル・マドリードは3件の有利な判定に対し、11件の不利な判定を受けていた。

レアル・マドリードのチャンネルで、ジャーナリストのミゲル・アンヘル・ムニョスは、これらの統計をレッドカードの件数やネグレイラ事件と結びつけると、確かに「裏の手」が存在しているという印象を受けると述べた。

ムニョスはさらに、常にバルセロナに有利に働くこの二重基準のため、審判を信用できないと強調し、VAR室におけるミレロ・ロペスの役割について疑問を呈した。

さらに、レアル・マドリードのチャンネルこそが、現在起きている事態に真剣さや正当性が欠けていることを証明する唯一の媒体であり、それが審判制度への不信感につながっていると付け加えた。

一方、ジャーナリストのポール・テニオロ氏は、チャンピオンズリーグのレアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘン戦をスペイン人審判が担当しないことを望んでいると述べた。



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