レアル・マドリード、スペインサッカー連盟をボイコット：「不正な大会には参加しない」

レアル・マドリードはスペインサッカー連盟（RFEF）との連携を事実上停止した。クラブは「不公正で不正な審判制度」と批判している。

スペイン紙『AS』によると、ゼネラルマネージャーのホセ・アンヘル・サンチェスは新審判制度導入の会議に参加しながら直前で離脱し、連盟会長に署名しない旨を電話で伝えた。

きっかけはリーグ戦のジローナ戦。アルベロラ・ロハス主審の判定にクラブ内は激怒した。キリアン・エムバペが関与した類似シーンで、テレビ映像とは異なる対応が取られたためだ。

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クラブはこれを「審判による不正な競争」と批判。制度が改革されない限り、試合を重ねるほど連盟との距離を置くべきだと強調している。

クラブに近い筋は「我々が求めるのは特権ではなく公正さだ。今の状況を放置できない」と語った。

この対立は、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で顕著だった。スペインサッカー界のトップ、ラファエル・ロサンがUEFAのチェフリン会長に同行しサンティアゴ・ベルナベウを訪れた際、 しかし彼は3列目の離れた席に座り、両者の距離を象徴した。

成績不振は審判だけではないと理解しつつ、勝点を失った最大要因は審判だと主張。制度が抜本的に改革されない限り、クラブの姿勢は変わらないとしている。

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