レアル・マドリードは土曜の夕方、公式声明でバイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリシー獲得報道を否定し、選手側と「直接的にも間接的にも」接触していないと強調した。

公式声明では、両クラブの「極めて良好な関係」を強調し、長年の相互尊重と信頼を基盤に、事実無根の憶測が広まったことを遺憾とした。

また、両クラブは「相手クラブの選手に関心がある場合、まずクラブ間で協議すべきだ」という原則を共有していると強調した。

この公式否定は、オリシーの名が移籍噂を独占した1週間後に発表された。欧州メディアは来夏への獲得候補と報じ、移籍金を1億5000万～2億2000万ユーロと推測していた。

バイエルンも一貫して「売却の意図はない」と強調し、いかなる移籍交渉も拒否している。

2029年まで契約を結ぶウリシは今季52試合で22得点31アシストを記録し、ブンデスリーガ最優秀選手に選ばれた。バイエルンは契約延長も検討している。

バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長もドイツ紙『ビルト』にこう語っている。 「フロレンティーノ・ペレス氏がオリシーの獲得に興味があるなら――現時点ではオファーはないが――その手間は不要だ。彼はバイエルン・ミュンヘンの選手であり、長期契約を結んでいる。我々は選手を売却するクラブではない」

現在24歳の同選手は2026年W杯でフランス代表として活躍中で、大会を通じて市場価値が上昇、欧州ビッグクラブの注目も高まっている。

レアル・マドリードの声明全文は以下の通りだ。「当クラブがバイエルン・ミュンヘンの選手マイケル・オリシに獲得の関心を寄せているとする各種メディアの報道に対し、レアル・マドリードは、当該選手、その代理人、あるいはその周辺人物と、直接的・間接的を問わず一切の接触はなかったことを明確にしておきたい」。

また、両クラブの良好な関係に配慮し、事実無根の憶測が広がっていることを遺憾であると付け加えた。

声明は「両クラブは信頼と相互尊重に基づく関係を維持しており、相手クラブの選手に関心がある場合は、まず両クラブ間で対応すべきだという共通認識を持っている」