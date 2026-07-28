レアル・マドリードは、19歳のコートジボワール人選手ヤン・ディオマンデの獲得完了が近づく中、複雑な運営上の危機に陥っている。スペイン・リーグの規定に基づく選手登録の上限を超える恐れが生じており、これにより会長のフロレンティーノ・ペレスは、移籍市場が閉じる前に迅速な解決策を必要とする喫緊の難題に直面している。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、輪郭がはっきりしていたはずのレアル・マドリードの夏の移籍市場戦略は、深刻な規則上の障害にぶつかったという。同クラブがこの夏に成立させた契約には、ククレジャ、ドゥンフリース、ベルナルド・シウバ、コナテが含まれ、さらに現時点では未発表のディオマンデとの契約も加わることで、チームの選手の総数は26人に達し、大会規定で認められている人数を1人超過する。

より大きな問題は、現在の選手全員が、たとえ一部が監督の構想の外にいてもチームを離れることを拒んでいる点にある。フランス人のエドゥアルド・カマヴィンガはこの危機を象徴する最たる例であり、ジョゼ・モウリーニョ監督は、残留を決めた場合はプレーの機会を得られないとはっきり本人に伝えたものの、このフランス人選手の意向はいかなる代償を払ってでもチームにとどまることにある。同じことがラウール・アセンシオにも当てはまり、彼はポルトガル人監督の構想には入っておらず、クラブは数週間前から彼の移籍先を見つけようとしているが、成果は上がっていない。

近年のレアル・マドリードにとって珍しくないこの窮地の中、同クラブは以前に実施したことのある物議を醸す解決策に踏み切る可能性も排除していない。その最たるものが一部選手の権利の50%を売却する手法であり、これはフラン・ガルシアのレアル・ベティスへの移籍で用いられた方式である。また、現在ボーンマスでプレーするアルバロ・ロドリゲスや、最近ミランに加入したマリオ・ヒラといった選手についても、その将来的な金銭的見返りを確保しつつ、トップチームの編成に空きを作ることを可能にした。

また、提示されている選択肢の一つには、23歳未満の選手をレアル・マドリードの下部組織であるレアル・マドリード・カスティージャの登録リストに載せる方法もある。これは昨シーズン、アルゼンチン人のフランコ・マスタントゥオノで実際に行われたもので、彼はセカンドチームで一度もプレーしていないにもかかわらず、非伝統的な背番号である30番を着用することと引き換えに、トップチームのリストに空きをもたらした。

ペレスは、この厄介な案件を決着させるべく時間との勝負を繰り広げている。レアル・マドリードのフロントは、新加入選手の登録機会を逃さないよう、そして新シーズンの開幕時に規定に適合した競争力とバランスのある編成をチームが有するよう、並外れた努力を払わなければならない。