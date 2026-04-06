レアル・マドリード戦におけるケンの出場状況に関する緊急アップデート

バイエルン・ミュンヘンのエースストライカー、ハリー・ケインは、足首の怪我に苦しんでいるものの、チャンピオンズリーグでのレアル・マドリードとの注目の一戦に間に合うよう調整を進めている。

32歳のこのストライカーは、火曜日の夜にウェンブリー・スタジアムで行われたイングランド代表の親善試合（対日本戦、0-1で敗戦）を、練習中に負傷したため欠場した。

また、合宿前半のウルグアイ戦（1-1の引き分け）でも、彼は休養を取っていた。

しかし、この日バイエルンの練習に姿を見せたブンデスリーガの得点王は、通常通り練習に参加しており、試合に間に合う可能性が高まった。

スカイスポーツの最新情報によると、このイングランド人ストライカーがサンティアゴ・ベルナベウでの試合に出場する可能性は極めて高くなっている。

同メディアは「ハリー・ケインは明日のレアル・マドリード戦に向けて、ほぼ万全の状態にある」と付け加えた。

ケインはトーマス・トゥヘル監督の布陣において不可欠な存在であり、代表通算78ゴールを記録している。特に今夏、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップ本大会を控え、彼の不在による攻撃力の低下が顕著となった最近のイングランド代表戦では、その重要性が改めて浮き彫りになった。

ケインは今シーズン、クラブと代表合わせて45試合で53ゴールを挙げるという目覚ましい記録を残しており、その欠場が現実味を帯びていることは、2位のボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけてブンデスリーガ首位を走るバイエルンにとって、大きな懸念材料となっている。