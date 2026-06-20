レアル・マドリード復帰について、ハディラが初めてコメント

ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリード復帰に備え、元ドイツ代表サミ・ヘディラをコーチングスタッフに招へいした。

スペイン紙「マルカ」によると、両者は合意に達しており、正式発表はされていない。そのため、ハディラは今回の契約についてコメントを控えている。

同紙が2026年W杯期間中、ドイツ代表の公式拠点であるニューヨークのドイツサッカー連盟本部でハディラに取材した際、彼は「ハロー・マドリード。ハロー・マドリード、いつも」とだけ語り、レアル・マドリードとの契約の可能性を強く示唆した。

実現すれば、2010年夏から2015年までプレーしたクラブへの2度目の加入となる。

在籍中、彼はクラブの歴史に足跡を残した。2014年のリスボンでのアトレティコ・マドリードとの「ラ・デシマ」（10度目のチャンピオンズリーグ制覇）決勝では先発し、10年ぶりとなる優勝に貢献した。

現役引退後のキャリアを考えると、指導スタッフとして古巣に復帰するのは自然な選択だ。特に、彼がベルナベウで成長した初期に監督を務めたモウリーニョとの強い絆が背景にある。

レアル・マドリードは各代表のW杯出場が終了した後、数日以内にモウリーニョ監督率いる新コーチングスタッフを正式発表する見込みで、ポルトガル人監督と親しい他のスタッフも加わる可能性が高い。