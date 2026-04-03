レアル・マドリード対マヨルカ戦のメンバーリスト：注目すべき復帰選手と5人の欠場者

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビロア監督は、明日土曜日に行われるラ・リーガ第30節のレアル・マヨルカ戦に向けたメンバーリストを発表した。

アルビロア監督の選出では、ティボー・クルトワ、フェルランド・メンディ、ラドリゴ・ジョス、ダニ・セバイオスが負傷のため欠場し、さらにフェディ・バルベルデが出場停止となった。

一方、レアル・マドリードは、長期の怪我による離脱から復帰したブラジル人DFエデル・ミリタオをメンバーに復帰させた。

マヨルカ戦に向けたレアル・マドリードの全メンバーは以下の通り：

GK：ルネン、フアン・ゴンサレス、ハビ・ナバロ。

DF：カルバハル、ミリティオ、アラバ、トレント、アシエンシオ、カレラス、フラン・ガルシア、ルディガー、ホイセン

MF：ベリンガム、カマヴィンガ、チュアミニ、アルダ・ギュル、マヌエル・アンヘル、パラシオス、ティアゴ。

FW：フィニシウス・ジュニオール - キリアン・エムバペ - ゴンサロ - イブラヒム・ディアス - マスタンターノ。

レアル・マドリードは69ポイントでラ・リーガの順位表2位につけており、2位のバルセロナに4ポイント差をつけられている。一方、マヨルカは28ポイントで18位となっている



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