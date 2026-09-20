レアル・マドリードとアトレティコによるマドリード・ダービーを裁いたオルティス・アリアス主審のジャッジをめぐり、論争が高まっている。レアル・マドリードのテレビ局が試合中の判定を厳しく批判し、クティ・ロメロによるジュード・ベリンガムへのファウルと、カン・インスによるフェデリコ・バルベルデへのファウルは、より厳しい処分に値したとの見解を示したためだ。

同局は、ロメロのベリンガムへのファウルは一発退場に値したとし、オルティス・アリアス主審がイエローカードの提示にとどめたことを非難。リプレー映像を見た後、次のように述べた。「なんという恥さらしだ。なんという卑劣な行為だ。ロメロにイエローカードだと？」

同局の批判はこの場面だけにとどまらなかった。カン・インスのバルベルデへのファウルを取り上げ、このアトレティコの選手も退場に値したとし、問題となった2つの場面を踏まえて、チームは9人で試合を続けるべきだったと主張した。

同局の批判は、ビデオ・アシスタント・レフェリーによる映像確認を経てウイサンが退場となった後、さらに激しさを増した。この判定によりレアル・マドリードはより困難な状況で試合を強いられることになったとし、次のように述べた。「これは議論の余地があるが、アトレティコこそ9人で戦うべきだった。10人でプレーするはずだったチームが、いまや余分に1人多くプレーしている。この状況で戦うのは極めて難しい」

同局はさらに、ルール適用における不公平だとみなす点を批判し、こう付け加えた。「これはルールの恣意的な適用だ。以前は臆病さから適用を控えていたのに、いまになって適用している。これは競争に対する不正だ」

同局はオルティス・アリアス主審のダービーでの判定を過去の審判に関する出来事と結びつけ、この主審およびスペインの審判制度への批判を改めて展開した。試合前には、この主審の起用に異を唱えており、その根拠として、カタルーニャのチームであるバルセロナがアスレティック・ビルバオと対戦した後に同主審がバルセロナの選手たちと交わしたとされる友好的なやり取り、さらには試合中のいくつかの場面が処分されなかったことを挙げていた。

一方、モウリーニョは試合前の記者会見でオルティス・アリアス主審の起用について語り、こう述べた。「試合前に審判について語るのは好きではない」。ただし、ダービーの主審の名前が試合の1週間前に判明していたことには驚きを示し、それは他の試合では同じようには起こらないと指摘した。