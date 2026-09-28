レアル・マドリードを揺るがす朗報、モウリーニョは胸をなでおろす

レアル・マドリードにとって、精神的な後押しとなる知らせが届いた。ブラジル代表DFエデル・ミリトンがピッチ復帰に近づいており、月曜日、バルデベバスでのチーム練習に姿を見せ、チームメートとともに走る様子が確認されたのだ。これはジョゼ・モウリーニョ率いるコーチングスタッフにとって、守備陣の主力の一人を取り戻す期待を高める進展となった。

ミリトンの練習復帰は、フィンランドで手術を受けることになった負傷による離脱期間を経て実現したものだ。ランニングメニューへの参加は、リハビリプログラムが進展し、コンディションを取り戻しつつあることを示している。ただし、試合への復帰時期については公式には決まっていない。

この進展は、彼の手術を執刀した医療チームがレアル・マドリードの練習拠点を訪れ、容態の経過を確認し、回復の進み具合を確かめてから数日後のことであり、ブラジル代表DFが復帰への道で前進を遂げていることを示す一つの兆候である。

待望のミリトンの復帰は、レアル・マドリードにとって大きな意味を持つ。チームは後方での深刻な欠場に苦しんでおり、フェルラン・メンディとラウール・アセンシオが自身のフィジカルコンディションと向き合い続けている一方、モウリーニョは代表ウィーク終了後に残りの代表選手たちを取り戻すことを心待ちにしている。

レアル・マドリードは1週間の休養を経て月曜日に練習を再開したが、チームは限られた人数の選手で練習を行い、そこにはティボ・クルトワ、アンドリー・ルニン、アントニオ・リュディガー、ラウール・アセンシオ、アルバロ・カレーラス、オーレリアン・チュアメニが含まれていた。多くの選手が自国の代表チームに合流しているためである。

また、ロドリゴとメンディはリハビリプログラムを続けており、フェデリコ・バルベルデは足首の第3度の捻挫から回復途上にある。一方、キリアン・ムバッペとアントニオ・キュナティは、フランス代表に帯同していた期間中に負った負傷を受け、マドリードに戻った。

その一方で、レアル・マドリードはアルダ・ギュレルのイタリア戦での出場、そしてエドゥアルド・カマヴィンガのベルギー戦での出場を注視している。コーチングスタッフは、数多くの欠場に苦しむチームの状況を踏まえ、いずれかが新たな負傷を負うことを恐れ、両試合を慎重に見守っている。

モウリーニョが代表選手たちの帰還と負傷者の復帰を待つなか、ミリトンの段階的な練習復帰は、競技再開が近づくなかで守備力の回復を望むチームにとって前向きな兆候をもたらしている。