スペインのレアル・マドリードは本日、スウェーデン人MFハンナ・ベニソンがドイツのアイントラハト・フランクフルトへ移籍すると発表した。今夏、女子チームでは選手流出が相次いでいる。

クラブは公式サイトで「レアル・マドリードとアイントラハト・フランクフルトは、当クラブ所属のハンナ・ベニソン選手の移籍について合意に達した。レアル・マドリードは、彼女とその家族が人生の新たなステージで成功を収めることを願っている」と発表した。

23歳のベニソンは昨夏加入したが、パウ・キサダ監督の下で出場機会を得られず、数カ月前には退団の可能性を口にしていました。

今夏、レアル・マドリード女子チームは前例のない退団ラッシュに直面している。これまでにミサ、テレサ、ウィアー、ルシオ、フィラー、ヤスミンが去り、中国代表のシーもインテル・ミラノへの移籍間近と報じられている。

この大量離脱は、スペイン女子プレミアリーグの激しい競争の中で、レアル・マドリード女子部門の戦略に疑問を投げかけている。同クラブは、タイトルを独占する宿敵バルセロナに対抗するため、戦力強化が急務となっている。

移籍金や契約期間は非公開だが、ドイツのクラブがスペインで出場機会を得られなかった才能あるMFを獲得したことは確かなようだ。