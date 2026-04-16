レアル・マドリードへの移籍を公然とほのめかしていた選手が、突如チェルシーと9年（！）の契約を結んだ

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、モイセス・カイセドはチェルシーと2033年半ばまで有効な新契約を結ぶ。数週間前、レアル・マドリード移籍を示唆するインタビューがあったため、この発表は驚きだ。

数週間前、24歳のMFは『ディアリオ・AS』のインタビューでエンツォ・フェルナンデスとともにマドリードへの思いを語っていた。代表戦でエクアドル代表がマドリードに滞在したことも重なった。

カイセドはインタビューで「本当に素晴らしいです。街は美しく、訪れるたびに感動します。天気も最高で、ここに来られて幸せです」と語った。

その後、将来について問われると「サッカーは何が起こるか分からない。今はチェルシーと契約している」と語った。

「正直、ほかのクラブやロンドンを離れることはまだ考えていない。でもサッカーは何が起こるか分からない。今は楽しむことだけ考え、契約がある限りプレーしたい。その先は様子を見よう」と語った。

カイセドはすでに2031年までの契約を結んでいたが、この発言がフェルナンデスの立場を危うくした。フェルナンデスはリアム・ローゼニオール監督の判断でポート・ヴェイルとのカップ戦とマンチェスター・シティ戦を欠場した。



