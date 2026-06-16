フランス代表のディディエ・デシャン監督は、バイエルン・ミュンヘンの「レ・ブル」スター、マイケル・ウリスの将来について語った。多くのクラブが獲得に興味を示している。

公式戦107試合で42得点54アシストを記録し、ミュンヘンでスターに成長。現在はW杯に出場するフランス代表の主力だ。

市場価値は1億5000万ユーロに達し、なおも上昇中だ。2年前にクリスタル・パレスから移籍した際の価値は5500万ユーロだった。

フランス代表のディシャン監督（57歳）は独『スポーツ・ビルト』と『ビルト』のインタビューで「オリスは驚くべき進歩を遂げた。代表入り当初は苦労したが、粘り強さとサポートで成長した」と語った。

欧州のビッグクラブはオリスの獲得を熱望しているが、バイエルンは2029年まで契約が残っているため売却を一切考えていない。

ディシャン監督はバイエルンの立場を理解しており、この新星は王者のもとで確実に成長できると語っている。

ディシャン監督は「ヴィンセント・コンパニ監督の下でマイケルは飛躍的に成長し、才能と個性を示した。バイエルンに残れば今後も輝き続けるだろう」と語った。

ディシャン監督はさらに「今日、マイケルは世界最高の選手の一人だが、メディアの注目は彼には向いていない。彼にとって重要なのはピッチだ。彼はそこで人生を全うしたいと考えている」と語った。