レアル・マドリードは近年ラ・リーガで低迷しており、審判判定の「明らかな不公平」への怒りがクラブ内で高まっている。 2007-2008シーズン以来、2年連続での優勝を果たせていない。 この状況は、レアル・マドリードの規模と歴史を考えると容認できないとの声が多い。

クラブは内部の問題を認めているが、ネグレラ事件の余波もあり、判定が不振の主因だと主張している。

この数字はヴァルデピパスで物議と怒りを呼んでいる。

Xのアカウント「Football Gate」が公開したデータによると、2001年以降、バルセロナは数的優位で1793分間プレーした一方、レアル・マドリードは数的劣勢でわずか278分間しかプレーしていない。

この大きな差にレアル・マドリードのクラブ幹部は驚きを隠せない。同クラブは、このような数字は「審判による異常な判定」を表しており、リーグの歴代首位を分け合う2チームが競い合う中で説明するのは困難だと見ている。

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クラブに近い筋によると、フロレンティーノ・ペレス会長は審判技術委員会（CTA）の表面的な変更では満足せず CTA内の表面的な変更では満足せず、スペイン審判制度の「全面的な改革」を求める。彼は「ネグレイラ事件」に関与したとされる審判がまだ活動していることを「理解不能かつ容認できない」と語った。

同クラブは法的手段も辞さない構えだ。

ペレス会長は、バルセロナが元審判委員会副委員長エンリケ・ニゲラ氏に金銭を支払った問題で、レアル・マドリードが最後まで戦い抜くと強調している。

クラブは自身を最大の被害者と位置づけ、私人告訴人として正式に申し立てを行った。

この問題がスペインサッカー全体の評判に関わるにもかかわらず、他のスペインのクラブの多くが同様の措置を講じていないことは、レアル・マドリードの経営陣にとって不可解だ。

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レアル・マドリードのサポーターは、リーグ戦の成績には不満ながら、クラブの法的対応を誇りに思う。彼らは、スポーツの公正さを守ることは競争以前に道徳的義務だと考える。

多くのサポーターは、もし問題に巻き込まれていたのがバルセロナではなくレアル・マドリードだったら、反応は全く違っていたはずだと指摘し、両クラブへの扱いに二重基準があると考えている。

「白い城」内部でも自己批判が続く。

一方、バルデピパス（クラブ本部）では自己批判も欠かさない。クラブ幹部は国内でのパフォーマンス向上とリーグ戦での安定性確保が必要だと認め、審判の判定に関わらずチームにはより良い結果を出すポテンシャルがあると強調している。

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これは過去10年間、レアル・マドリードが抱える課題の一つだ。欧州で何度も優勝しても、国内では支配力を確立できていない。

チャンピオンズリーグで勝ち進む一方で、国内リーグ制覇は欧州での栄光と国内での優位性をバランスさせる重要目標だ。審判改革がどのような結果をもたらすのか、その行方に注目が集まる。