2026年W杯でヴィニシウス・ジュニオールは最高のパフォーマンスを取り戻した。力強いプレーで再び世界トップクラスの選手として認められ、現在最も注目される5人の1人に選ばれた。バロンドール候補にも返り咲いた。 スペイン紙「AS」が伝えている。

ブラジル代表のウイングは試合ごとに決定力とチームを牽引する力を示し、アンチェロッティ監督の信頼も厚い。

『アス』紙によると、レアル・マドリード内部ではヴィニシウスの将来について完全な平静が保たれており、経営陣は契約更新に何の懸念も抱いていない。むしろ、クラブは「クラブとチームの利益を最優先する」という方針を過去数年にわたり貫いてきたと強調した。

同紙は、選手側もクラブ側も互いの立場を理解していると伝えている。

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ただし、この冷静さは問題があることを無視しているわけではない。クラブ幹部は、過去2シーズンに何が起きたのか疑問を抱いている。代表戦とクラブでのパフォーマンスに大きな差があるためだ。

経営陣は、チームに世界トップ5のうち3人が揃っていると考えているが、彼らのベストを引き出すには解決策が必要だ。同紙は、その鍵を握るのが新監督ジョゼ・モウリーニョだと分析している。

選手側

一方、ヴィニシウスはブラジル代表のチームメイトに、自身の将来について急いで決断するつもりはないと強調。レアル・マドリードとの合意に達できると確信しており、退団や他クラブへの移籍は考えていない。

自身の将来は依然としてマドリードにあると確信しつつ、フロレンティーノ・ペレス会長らとの新たな会談を待っている。

彼は会長からの支援に感謝し、敬意を隠さない。

同紙はまた、ヴィニシウスがブラジル代表ではラ・リーガで直面している状況とは全く異なる雰囲気を味わっていると指摘。彼はより大きな自信と責任感を感じており、一部の試合でキャプテンマークを巻いていることからもそれがうかがえる。

来季もマドリードでその責任を担いたいと考えているが、契約満了が近づく現状を踏まえ、感情より現実を優先するつもりだ。