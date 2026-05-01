レアル・マドリードは、エンドリックの急成長を受け、ストライカーの放出を検討している。

スペイン紙『ディアリオ・AS』によると、レアル・マドリードはエンドリックを来季の戦力とみなしている。彼はオリンピック・リヨンへのレンタル移籍で高い適応力を示し、好印象を残した。このため、スペイン復帰時にはFWゴンサロ・ガルシアの出場機会が減る見込みだ。

2024年に加入したエンドリックは、カルロ・アンチェロッティ体制下で出場機会を得ていた。しかしシャビ・アロンソ体制になって状況は一変。19歳のブラジル人はベンチに追われ、レンタル移籍を志願した。

リヨンは買い取りオプションなしのシーズンレンタルでマドリードと迅速に合意した。2030年半ばまで契約するエンドリックのレンタルは、現時点で関係者に成功と映る。

リーグ・アンでは7得点7アシストを記録し、CLを目指すリヨンの不可欠な戦力に成長した。

さらに、ブラジル代表のアンチェロッティ監督が彼をW杯代表に招集する可能性も高い。レアル・マドリードも、この若きスターが夏に貴重な経験を積んで帰還することを歓迎している。

今季はキリアン・エムバペの代役としてゴンサロ・ガルシアが起用されているが、エンドリックの復帰で出場機会はさらに減る見込みだ。

レアル・マドリードは、エンドリックがガルシアより多才だと考えている。ガルシアは純粋なストライカーだが、エンドリックはサイドや10番のポジションでも力を示している。そのため、彼はフランコ・マスタンツォーノ、ブラヒム・ディアス、ロドリゴのライバルにもなる。

22歳のガルシアの退団は目前で、レンタルか売却か、買い戻し条項の有無かは未定。彼は2030年半ばまで契約が残っており、バイエル・レバークーゼンやボルシア・ドルトムントが関心を持っていると報じられている。