レアル・マドリードは来週、1億5000万ユーロのオファーを出す予定だ

フロレンティーノ・ペレス会長は木曜日、スペインのテレビ番組『Horizonte Cuatro』のインタビューで並々ならぬ野心を示した。同会長は、レアル・マドリードが来週、あるトップ選手に巨額オファーを提示すると明かした。

「火曜日、CL出場クラブのスターに1億5000万ユーロを提示する」と明言し、不本意なシーズンを終えたチームが大きな賭けに出ることを示した。

ただしマイケル・オリゼ、エルリング・ハーランド、ハリー・ケイン、ジェレミー・ドクは対象外だと明言した。

さらに、その選手はプレミアリーグの選手ではなく、「クリスティアーノ・ロナウドやカカ級の若手だ。まさに『ガラクティコ』だ」と語った。これは、ブラジル代表ロナウドやデビッド・ベッカムなど、高額なスターを次々獲得した時代のレアル・マドリードを指す。

「これ以上のことは言えない。来週お会いしましょう」と語り、スペインの記者たちを期待させた。

この金額が実現すれば、2023年に1億2700万ユーロで加入したジュード・ベリンガムを超え、新移籍金記録となる。

スペイン紙は、レアルがデンゼル・ダムフリーズ（インテル）とイブラヒム・コナテ（リヴァプール）の獲得に近づいたと報じる。次期監督候補にはホセ・モウリーニョの名が挙がっている。