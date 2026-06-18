木曜の報道によると、リヴァプールは今シーズン限りで退団するモハメド・サラーの後継者獲得に近づいている。

数日前まで、オサスナの若手スペイン人選手ビクトル・ムニョスは3500万ユーロ＋500万ユーロのボーナスでニューカッスルへ移籍間近と報じられていたが、状況は一変した。

スペイン『マルカ』や移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏もリバプール移籍を裏付けた。

ニューカッスルとの交渉は最終段階まで進んでいたが、リヴァプールが違約金4000万ユーロを支払い、その半額はレアル・マドリードに支払われる。

ニューカッスルは代理人と交渉し移籍合意間近だったが、リヴァプールは4000万ユーロの違約金を支払い、昨季ラ・リーガで注目されたスターを獲得する。

選手側は2032年までの契約に合意し、米国でメディカルチェックも完了している。

現在ワールドカップに出場中のムニョスは、ラ・リーガからプレミアリーグへ移籍し、同胞のアンドニ・イラオラ監督の下でプレーする。

22歳のムニョスは、アンフィールドを去るモハメド・サラーの穴を埋める。

レアル・マドリードは保有権50％と買い戻し条項を持っていたため、移籍金の半分を受け取る。

この移籍が成立すれば、ムニョスはオサスナ史上最高移籍金記録となる。