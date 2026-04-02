報道によると、チェルシーのMFでアルゼンチン代表のエンツォ・フェルナンデスは、来夏の移籍市場でレアル・マドリードへの移籍を目指しているという。

一方、レアル・マドリードは中盤を統率できるプレイメーカーの獲得を目指しているが、チェルシーが要求すると見られる高額な移籍金が障壁となっている。

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この件に関して、スペインの「ラジオ・マルカ」は、レアル・マドリードの現監督アルヴァロ・アルビロアの下で期待に応えられなかったフランス人選手エドゥアルド・カマヴィンガなどの選手を売却することで、この移籍の資金を賄うことができると報じた。

同メディアはさらに、ロンドンのチームがチャンピオンズリーグ出場権を逃した場合（もしそうなれば）、それが移籍成立の追い風になると付け加えた。特に、フェルナンデスが「ブルーズ」を離れ、レアル・マドリードに加入したいという意向を裏付ける報道が増えているからだ。

このアルゼンチン代表選手は最近、スペインの首都マドリードでの生活への希望を表明しており、レアル・マドリードの元中盤の2人、トニ・クロースとルカ・モドリッチの質の高さに感嘆を示したことも、彼の将来に関する憶測をさらに強めている。