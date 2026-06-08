マルカ紙は月曜、レアル・マドリードが今夏、オランダ代表DFを最優先で獲得すると報じた。同紙は新監督ジョゼ・モウリーニョにとってこの選手を「最有力候補」と位置づけている。

マドリードはすでにデンゼル・ダムフリーズ（インテル）とイブラヒム・コナテ（リヴァプール）を獲得。さらに最終節で降格を回避したトッテナムのミッキー・ファン・デ・ヴェンとマンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオルにもセンターバックとして関心を示している。

ファン・デ・ヴェンは25歳。トッテナムとの契約はあと3年残っており、移籍金は5000万ユーロ以上とされる。

トッテナムは、北ロンドンへ移籍が近づく別のオランダ人選手（ヤン・ポール・ファン・ヘッケ）の加入を望んでおり、レアル・マドリードとの交渉に前向きだ。

なお、レアルは左SBとしてファン・デ・ヴェンだけでなく、リカルド・カラフィオリ（アーセナル）やアレハンドロ・グリマルド（レバークーゼン）も監視している。

ファン・デ・ヴェンは2023年からトッテナムに所属し、2025年のヨーロッパリーグ優勝クラブは当時、この193cmのディフェンダーに4000万ユーロを支払った。

北ホラント州出身のファン・デ・ヴェンは、ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表でも定位置を確保している。左SBの候補にはヨレル・ハトとネイサン・アケもいる。