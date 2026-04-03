レアル・マドリードはアタランタとは違う……ケインがミュンヘンで警鐘を鳴らす

ドイツのバイエルン・ミュンヘンでは、エースのハリー・ケインが怪我のため、明日土曜日のブンデスリーガ・フライブルク戦を欠場することになり、緊張と不安が広がっている。ケインはこれに先立ち、イングランド代表の親善試合2試合も欠場していた。

この事態は、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝で待ち受けるレアル・マドリードとの大一番を控えたバイエルンを苦境に追い込んでいる。第1戦は来週火曜日、スペインの首都マドリードにあるサンティアゴ・ベルナベウで行われる。

マドリードの新聞『AS』によると、バイエルン・ミュンヘンは、イングランド代表監督のトーマス・トゥヘルが「軽微な問題」と表現したこの負傷に、息をのんでいる。ケインはトレーニング開始からわずか15分後にこの負傷を負った。これは簡潔な説明ではあるが、あまり安心感を与えるものではない。

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バイエルン・ミュンヘンのスター選手の不在の影響は、イングランドがウルグアイと引き分けた試合（1-1）や、ウェンブリー・スタジアムでの日本に対する歴史的な敗戦（0-1）において、はっきりと表れた。

バイエルンはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦で、ケイン不在ながらアタランタに6-1の大勝を収めたものの、レアル・マドリードとの対戦はイタリアのチームとは全く異なるため、依然として懸念が残る。

ケインは現在、キャリア最高のシーズンを送っており、これまでの40試合で48ゴールを記録している。

レアル・マドリード戦が迫る中、バイエルンのサポーターたちは、リスクが最高潮に達しているこの時期に、チームのトップスコアラーの状態について明確な見通しが得られることを待ち望んでいる。