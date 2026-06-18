リヴァプールは木曜日、オサスナからスペイン人FWビクトル・ムニョスを正式獲得と発表した。これは来季モハメド・サラーの退団を見据えた補強だ。

クラブは公式声明で移籍の最終決定を発表したが、就労許可と国際認証の手続きが残っている。選手はスペイン代表の合宿地である米テネシー州でメディカルチェックに合格し、長期契約に署名した。

ムニョスは現在スペイン代表として2026年W杯に出場中だが、代表戦終了後、アンドニ・イラオラ監督率いるチームに合流する。

報道によると、この22歳はニューカッスル・ユナイテッドへの移籍も噂されていた。ニューカッスルはオサスナと代理人と交渉し、移籍金3500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで合意間近だった。

しかしリヴァプールが違約金4000万ユーロの支払いを決め、争奪戦を制した。

スペイン紙は、売却権50％と買い戻し条項を持つレアル・マドリードが状況を注視していると伝えた。

ムニョスはレアル・マドリードのアカデミー出身で、昨夏オサスナへ移籍。トップチームで4試合出場後、今季は才能を開花させた。

昨季は公式戦34試合で7得点5アシストをマークし、スペイン代表にも初招集されて2試合に出場。セルビアとのデビュー戦で早速得点を挙げた。

この移籍でムニョスは、イラオラ監督下でリヴァプールが獲得した最初の攻撃陣となった。オサスナにとってはクラブ史上最高移籍金での売却記録である。ムニョスは、退団するサラーの穴を埋める重責を担う。

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