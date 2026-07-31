スペインの名門レアル・マドリードは、各大会における同クラブの全試合を対象に、シーズンチケットおよび個別試合チケットの転売に対して断固たる厳格な姿勢を取ることを表明した。新たな懲戒規定を通じて示されたもので、会員資格の永久剥奪や、サンティアゴ・ベルナベウへの入場を3年間禁止するといった抑止力のある処分が含まれている。

白い巨人の理事会は先週火曜日、こうした違反行為の可能性とその懲戒処分を定めた新たな懲戒規定を承認した。これは初めての試みではなく、同クラブはこれまでにも、真のファンの利益を損なうこの種の違法行為に対して繰り返し懸念を表明してきた。

ベルナベウを揺るがす歴史的決定：レアル・マドリードが前例のない処分を発表

極めて重大な違反に関する新規定の第10条は、禁止行為の包括的なリストを定めており、「会員カード、シーズンチケット、チケット、座席、認証データ、コード、入場許可証の、無許可の使用、取得、提供、販売、転売、譲渡、権利移転、または商業的な取引」が含まれる。

この行為は、多数のチケットやイベントに影響を及ぼす場合、結託または組織的な方法で行われる場合、広く普及した媒体を通じて行われる場合、仲介や商業取引の枠組みに組み込まれている場合、この目的のために設立されたプラットフォーム・企業・代理店・組織を利用する場合、または操作・偽造・不正な隠蔽を伴う場合に、極めて重大な違反とみなされる。

組織的ネットワークを摘発するための精密な基準

白い巨人は、「客観的な状況に基づき、無許可の使用や商業的な枠組みへの組み込みを立証するに足るだけの連携、構造、反復性、または実体を示す場合」に、その活動を組織的なものとみなす。

違反の評価にあたって、レアル・マドリードは、各会員の出所や、同一人物・集団・仲介者を通じてアクセスできるかどうか、加えて同一の端末、支払い方法、アカウント、電話番号、電子メールアドレス、連絡手段の使用を考慮する。

また、デジタルプラットフォーム、ソーシャルネットワーク、代理店、団体、仲介サービスの利用に加え、連携した行為を明らかにするその他のあらゆる要素も考慮される。

公式な組織の存在を立証する必要はない

注目すべき点として、新たな規定は「公式な組織の存在を立証したり、その全構成員の身元を特定したり、会員が権利の最終的な引き渡しに個人的に関与したことを立証したりする必要はない」と明記しており、監視の強化と違反者に対する立証手続きの容易化を明確に示すものとなっている。

永久剥奪にまで及ぶ厳格な処分

これらの違反の重大さを踏まえ、この種の措置の対象としてクラブに指定される可能性のある者は全員、「2年から3年の会員資格の一時停止」に始まり、「会員資格の喪失」や「会員資格の永久剥奪」にまで及ぶ厳格な処分の対象となる。

処分にはさらに「違反者のクラブ施設への2年から3年のアクセス禁止」も含まれており、白い巨人の試合チケットで投機を試みたり、会員資格を不正な商業目的で悪用したりしようとするあらゆる者にとって厳しい打撃となる。

この断固たる措置は、試合チケットへの高い需要を悪用して不正な利益を得ようとする投機家や仲介者から、会員と真のファンの権利を守るためのレアル・マドリードの継続的な取り組みの一環であり、同クラブは公正かつ透明な価格でチケットが正当な購入者の手に渡ることを保証しようとしている。