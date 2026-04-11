Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Live Scores, Stats, and the Latest News
RealGetty
GOAL

翻訳者：

レアル・マドリードの放送情報：テレビやライブストリームで試合を視聴できるのはどこ？

チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ
コパデルレイ

SPOXでは、レアル・マドリードのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーパーコパの試合中継情報をまとめてお届けします。

今年もレアル・マドリードはラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパで戦う。  

レアル・マドリードの試合をどの放送局が中継するか、こちらでご確認ください。

レアル・マドリードの試合をテレビやライブストリームで生中継するメディアはこちら。

レアル・マドリードのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパの試合をテレビやライブストリームで生中継するのはどこ？

ドイツでのラ・リーガ放送は今年もDAZNが担当。DAZNはスペインリーグの独占放送権を持ち、レアル・マドリードの全試合をライブとオンデマンドで配信しています。視聴には有料プランへの加入が必要です。 

自分に合ったプランを選んで、今すぐ登録しよう！

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images

この国でもチャンピオンズリーグのほとんどはDAZNで放送されます。毎週火曜の1試合のみPrime Videoで、他の試合はすべてDAZNで視聴できます。 

Amazon Prime Videoに登録する毎週火曜の注目試合はPrime Videoで独占配信！

レアル・マドリードの試合は、水曜開催ならDAZN、火曜ならPrime Videoで視聴できる可能性があります。

Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty Images

コパ・デル・レイもDAZNで視聴可能で、2028/29シーズンまで放映権を持っています。

今すぐ登録して、月額7.95ユーロから視聴しよう！

スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送されます。MagentaSportDAZNのパッケージにも追加料金なしで含まれています。 

レアル・マドリードの試合をテレビやライブストリームで観る方法は？クラブ概要

創設1902年3月6日
優勝回数36
カップ32回32
チャンピオンズリーグ優勝15
最多出場選手ラウル
広告