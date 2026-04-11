レアル・マドリードの放送情報：テレビやライブストリームで試合を視聴できるのはどこ？

今年もレアル・マドリードはラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパで戦う。

レアル・マドリードの試合をどの放送局が中継するか、こちらでご確認ください。

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レアル・マドリードのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパの試合をテレビやライブストリームで生中継するのはどこ？

ドイツでのラ・リーガ放送は今年もDAZNが担当。DAZNはスペインリーグの独占放送権を持ち、レアル・マドリードの全試合をライブとオンデマンドで配信しています。視聴には有料プランへの加入が必要です。

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この国でもチャンピオンズリーグのほとんどはDAZNで放送されます。毎週火曜の1試合のみPrime Videoで、他の試合はすべてDAZNで視聴できます。

レアル・マドリードの試合は、水曜開催ならDAZN、火曜ならPrime Videoで視聴できる可能性があります。

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コパ・デル・レイもDAZNで視聴可能で、2028/29シーズンまで放映権を持っています。

スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送されます。MagentaSportやDAZNのパッケージにも追加料金なしで含まれています。

レアル・マドリードの試合をテレビやライブストリームで観る方法は？クラブ概要