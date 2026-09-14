審判委員会は、スペイン・リーグ第6節としてマルティネス・バレロ・スタジアムで火曜夜に開催予定のエルチェ対レアル・マドリードの一戦を担当する主審に、ヘスス・ヒル・マンサーノを指名したと発表した。ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）はラウル・マルティン・ゴンサレスが務める。

この試合は、レアル・マドリードにとってヒル・マンサーノにまつわる複雑な記憶を呼び起こすものだ。同審判はかつてクラブのサポーターから批判を浴びた過去があり、レアル・マドリードのテレビチャンネルも、特にメスタージャ・スタジアムでのバレンシア戦終盤にジュード・ベリンガムのゴールが取り消された一件をめぐって、彼の判定について複数の番組を割いて取り上げた。

ヒル・マンサーノはこれまで各大会でレアル・マドリードの試合を51試合裁いており、この間チームは42勝6分3敗を記録している。また、同審判が担当した直近22試合でクラブは敗戦を喫しておらず、彼の下でのレアル・マドリードの最後の敗戦は2020年にさかのぼる。

このスペイン人審判はレアル・マドリードとエルチェの対戦を裁いた経験も過去にあり、2022-2023シーズンには両チームの一戦を担当し、レアル・マドリードが3対0で勝利して終わっている。

さらにヒル・マンサーノは、昨シーズンにサンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムでの両チームによる別の一戦も担当し、レアル・マドリードが4対1で決着をつけた。火曜の試合は、彼の下での両者の対戦としては3度目となる。

一方、エルチェにとってのヒル・マンサーノにまつわる数字はさほど楽観できるものではない。過去の対戦に関する数字によれば、同審判はスペイン・リーグでエルチェの試合を8試合裁いており、この間エルチェは1勝2分5敗を記録している。

ヒル・マンサーノがエルチェの試合を担当した直近の一戦は、昨シーズンにサンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムでレアル・マドリードに1対4で敗れた試合であり、審判と両チームの対戦がマルティネス・バレロ・スタジアムで再び繰り広げられることになる。

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