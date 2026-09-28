ブラジル4部リーグに所属するノルチ・エスポルチが、スペイン人のミチェル・サルガドを2027シーズンから監督に迎えることを発表した。現役引退後、監督として指揮を執る初めての経験となる。

ミナスジェライス州モンチス・クラロスを本拠地とする同クラブは、公式アカウントを通じた声明でこう述べた。「ようこそ。ミチェル・サルガドが2027シーズンのノルチの新監督です」。そして、チームがこの元スペイン代表サイドバックの経験、リーダーシップ、そして勝負師としての精神から恩恵を受けると強調した。

50歳のサルガドは、ブラジル代表の元選手で2002年ワールドカップ優勝メンバーであるブラジル人のクレベルソンの後任としてノルチの指揮を執る。クレベルソンは今月までチームを率いていた。

ドバイからクラブが公開した動画の中でポルトガル語で語ったサルガドは、新たな挑戦への意気込みを示し、こう述べた。「私は挑戦が好きだし、ブラジルへ渡ることを心待ちにしている。素晴らしい結果を出す準備はできている」。その後、動画にはクラブ会長のヴィクトル・オリヴェイラの隣で契約書にサインする姿が映し出された。

ノルチは、今年トロフィオ・インデペンデンテ杯を制したことで、2027年に特別なシーズンを迎える準備を進めている。これにより、全国大会への初参加となるカンピオナート・ブラジレイロ4部とコパ・ド・ブラジルへの出場権を確保した。

ノルチ・エスポルチは2022年に創設され、2025年にミナスジェライス地区選手権の2部リーグ優勝を果たした後、今年初めてカンピオナート・ミネイロの1部リーグに参加した。

サルガドにとっても、これが監督としての初めての本格的な経験となる。これまでの指導経験は、2018年から2019年にかけてエジプト代表のコーチングスタッフとしてハビエル・アギーレのアシスタントを務めたことと、キプロスのパフォスで暫定監督を担当したことにとどまっていた。

サルガドは来る11月にブラジルへ到着し、新シーズンに向けてノルチとの準備を開始する予定だ。

サルガドはレアル・マドリードのユニフォームで輝かしいキャリアを築いた。1999年から2009年までの10シーズンにわたって同スペインのクラブでプレーし、371試合に出場。その間に11のタイトルを獲得し、そのうちにはチャンピオンズリーグ2回、スペインリーグ4回の優勝が含まれるほか、スペイン・スーパーカップ3回、UEFAスーパーカップ、そしてインターコンチネンタルカップも手にした。

また、サルガドはスペイン代表として国際試合に53試合出場し、2006年ワールドカップと2000年欧州選手権に出場した。そして今、監督のベンチからキャリアの新たな章を始めようとしている。