レアル・マドリードのスタジアム外観に新たな特徴が現れ始めた。作業員がカステリャーナ通りに面した外壁に「ベルナベウ」の文字のみを取り付ける作業を終えたのだ。長年にわたり使われてきた正式名称「サンティアゴ・ベルナベウ」に代わるもので、クラブの新たな商業戦略に関連した動きとなっている。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は、外観の形は最終的にはまだ完成しておらず、外壁におけるレアル・マドリードのエンブレムの行方は依然として決まっていないと伝えた。一方で、スタジアム専用の新たなエンブレムが「ベルナベウ」の文字の上部に配置される見通しだという。

この名称変更は、レアル・マドリードの一部会員たちの間に反響を呼んだ。彼らは「サンティアゴ・ベルナベウ」ではなく姓のみにとどめることに反対しており、また一部の会員は、スタジアムのアイデンティティを象徴する最も重要な要素の一つであるクラブのエンブレムが外壁から姿を消す可能性に懸念を示している。

この変更は、レアル・マドリードのスタジアムが経験している変革の一環として行われるものだ。同スタジアムはスポーツ・娯楽・商業施設としての存在感を高めることを目的に大規模な改修が施され、そのアイデンティティと外観において商業的側面により大きなスペースが与えられている。